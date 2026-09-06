ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಕಾಲದ ತೂಕ-ಅಳತೆ ಪರಿಕರ ಸಂಗ್ರಹ; ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ತುಲಾಭವನ ನಿರ್ಮಾತೃಗೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನಿಂದ ಬಂತು ಆಹ್ವಾನ!
ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಏಕೈಕ ತೂಕ ಅಳತೆಯ ಅಪರೂಪದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಬಸವರಾಜ್ ಯಳಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿವಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿದೆ. ವರದಿ - ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
Published : September 6, 2026 at 3:41 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ದೂರದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶವೆಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಪುಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ 1947 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿದ್ದ ಆಂಗ್ಲರು ಇದೀಗ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಏಕೈಕ ತೂಕ ಅಳತೆಯ ಅಪರೂಪದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿವಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಿರ್ಮಾತೃ ಬಸವರಾಜ್ ಯಳಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ತುಲಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಕಾಲದ ಹಾಗೂ ವಸಾಹತು ಕಾಲದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮೇಲೆ ಆಂಗ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಆಂಗ್ಲರ ನಾಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿವಿಯಿಂದ ಬಂತು ಬುಲಾವ್: ಸುಮಾರು ಆರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ತೂಕ-ಅಳತೆ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಬಸವರಾಜ್ ಯಳಮಲ್ಲಿ ಅವರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಐದು ಸಾವಿರ ತೂಕ ಅಳತೆ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಅಳತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ತುಲಾಭವನ ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿವಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತುಲಾಭವನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಯಳಮಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿವಿಯ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಸೆಪ್ಟಂರ್ 12 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
16 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿವಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಸವರಾಜ್ ಯಳಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಂಗ್ಲರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ತೂಕ ಅಳತೆಯ ಪರಿಕರಗಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಆಂಗ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ತೂಕ ಪರಿಕರಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ತಿಳಿ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಈ ತುಲಾಭವನ: ಬಸವರಾಜ್ ಯಳಮಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೆಯದು ಎನಿಸಿರುವ ಈ ತೂಕ, ಅಳತೆಯ ವಿವಿಧ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ 'ತುಲಾಭವನ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1600 ರ ವಿವಿಧ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅವುಗಳ ಕಾಲ, ಹೆಸರಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಳತೆ ತೂಕದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಈ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವ ಬಸವರಾಜ ಯಳಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮೊದಲು ತೂಕ-ಅಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ತಂದೆ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಯಳಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಈ ಅಂಗಡಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. 25 -30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ತೂಕ, ಅಳತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಈ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗುವ ಮೊದಲು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕುರಿತ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಇವರು, ತೂಕ ಅಳತೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಕರಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ, ಕ್ರಿಸ್ತಶಕದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸಾಧನಗಳು: ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ತೂಕ-ಅಳತೆಗಳ ಸಾಧನಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಪರೂಪದ್ದೆನಿಸಿದ್ದ, 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ತಕ್ಕಡಿ ಡಬ್ಬಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೂಗಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ವಿಜಯಪುರ, ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಯಚೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಆಕಾರದ ತೂಕದ ಬಟ್ಟು(ಕಲ್ಲು)ಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಸಹ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತೂಕ, ಅಳತೆಯ ಪರಿಕರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೂಕ ಹಾಗೂ ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಇದೀಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಯ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳು, 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತೂಕ, ಅಳತೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸುಂದರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಅಳತೆ ತೂಕದ ಪರಿಕರಗಳಿವು: ಇನ್ನು, ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಷ್ಟಕೋನಾಕೃತಿಯ, ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಬಟ್ಟುಗಳು, ಹಾವೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೌಕಾಕಾರದ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬಟ್ಟುಗಳು, ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನ, ನಿಜಾಮರ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಕಾಲದ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಸೇರಿನ ಮಾಪುಗಳು, ಗಂಟೆ ಪಾವುಗಳು, ಗಂಟೆಯಾಕರದ ತೂಕದ ಬಟ್ಟುಗಳು, ಗಂಡಭೇರುಂಡ ಲಾಂಛನವಿರುವ ಆಯತಾಕಾರದ ಅರ್ಧ ಮಣ, ಕಾಲು ಮಣದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಟ್ಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಬೀಮ್ ಸೈಲ್ಗಳು (ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತೂಗುವುದು), ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಪುಗಳು, ಒಲಾ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿದಿರಿನ ಪಾವುಗಳು, ತೊಲಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ತಕ್ಕಡಿಗಳು: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ, ಮಾದರಿಯ ತಕ್ಕಡಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವೇ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ, ಗೋವಾ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ತಮಿಳುನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಪುಗಳು, ಗೋವಾದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಮೊಘಲರು, ಅದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು, ಪೇಶ್ವೆಗಳು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತಗಡಿನ ಮಾಪುಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶದ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಿಕರಗಳು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಜರ್ಮನಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಯ ತೂಕಗಳು, ಮನುಷ್ಯನ ತೂಕ ನೋಡುವ ನಾನಾ ರೀತಿಯ, ವಿವಿಧ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಯಂತ್ರಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಯಳಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಾಪಿಸಿ, 700 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪರಿಕರಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಸವರಾಜ್ ಯಳಮಲ್ಲಿ, "ತೂಕ ಅಳತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾದ ನಾನು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೂಕ ಅಳತೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿತು. ನಾವು 12ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 180 ರಾಜಮನೆತನದವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತೂಕ-ಅಳತೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನರು, ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮರು, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ, ಕೆಳದಿಯವರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಜಪೂತರು, ಮೊಘಲರು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ತೂಕ ಅಳತೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಸ್ಥಳದ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದವರು ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ತೂಕ-ಅಳತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ, ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತೂಕ ಅಳತೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತದಿಂದ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಭೇಟಿ: "ನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರುವೆ. ಅ ಕಾರಣ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡಿಬಂತು. ಮೇ ತಿಂಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿರುವ ತೂಕ ಅಳತೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಬಳಿ 4-5 ಸಾವಿರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿವೆ. 12nಏ ಶತಮಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ 180 ಜನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳಿದ ರಾಜರ ಕಾಲದ ನಾನಾ ರೀತಿಯ, ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬಸವರಾಜ್ ಯಳಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಳತೆ ತೂಕದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯುವಕ ನವೀನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತೂಕ-ಅಳತೆಯ ಸುಮಾರು 4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳ ಕಾಲದ್ದು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ್ದು ಇವೆ. ಬಹಳ ಹಳೇ ಕಾಲದ ತೂಕ ಅಳತೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನೋಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಇವರ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಶ್ರಮ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಾತು. ಅಂಗಡಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಧನೆ ಹೌದು. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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