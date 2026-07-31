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ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಜಾಮೀನು: ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ- ಹೋರಾಟಗಾರ ಕೊರವರ

ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಸವರಾಜ್ ಕೊರವರ, ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

BASAVARAJ KORAVAR SAYS THEY WILL MOVE SUPREME COURT CHALLENGING VINAY KULKARNI BAIL ORDER
ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಸವರಾಜ್ ಕೊರವರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 31, 2026 at 2:32 PM IST

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ಧಾರವಾಡ: ಬಿಜೆಪಿ‌ ಮುಖಂಡ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ 10 ಮಂದಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಸವರಾಜ್ ಕೊರವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ''ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ತರಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ಸಹ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಗುರುನಾಥ್ ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಸಲುವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದರು.

ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಸವರಾಜ್ ಕೊರವರ ಹಾಗೂ ಯೋಗೇಶ್ ಸಹೋದರ ಗುರುನಾಥಗೌಡ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಪ್ರಕರಣ ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೇ ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್​ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬೇಸರ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಹೈಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್​ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಿಗೆ ತಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಜಾಮೀನು ಸಿಗಬಾರದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶವನ್ನು ನಾವುಗಳು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಹೋರಾಟ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ವರೆಗೆ ಹೋದರೂ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕಾರಣ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಓರ್ವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮನಷ್ಯ. ಹಣವಂತ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಪರ ಆದೇಶ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಾಮೀನು ಕೂಡ ನೀಡಬಾರದು. ಆದರೂ, ನೀಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗುರುನಾಥಗೌಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ ಸಹೋದರ ಗುರುನಾಥಗೌಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಮಗೆ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ, ಬೇಲ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೇಲ್ ನೀಡಿದೆ. ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌; ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ

TAGGED:

VINAY KULKARNI BAIL
BASAVARAJ KORAVAR
SUPREME COURT
DHARWAD
YOGESH GOWDA MURDER CASE

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