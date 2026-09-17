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ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ: ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರನ್ನು ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ತಂದು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

DHARWAD ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ KARNATAKA GOVT SCHOOLS ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2026 at 3:40 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಅವು ಬಂದ್​ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿವೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ್​ ಹೊರಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ‌. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಹದಗೆಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ" ಎಂದರು.

ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಸವರಾಜ್​ ಹೊರಟ್ಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ (ETV Bharat)

"ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರನ್ನು ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ನೋಡೋದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ತಂದು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನವೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ ಅನುದಾನಿತ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ‌ನೀಡಿದರು.

"ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ತೋರಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ 2ಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ‌. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ‌. ಈ ಇಲಾಖೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ!. ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು​ ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರ್ಖತನ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರಂತೆ ನಡೆಸೋದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೊರಟ್ಟಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನೀರು: ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ

TAGGED:

DHARWAD
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ
KARNATAKA GOVT SCHOOLS
ಕೆಪಿಎಸ್
AIDED AND UNAIDED SCHOOL

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