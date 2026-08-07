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ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ: ಹೊರಟ್ಟಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

BENGALURU MLC CHAIRMAN RESIGNATION ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆ
ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 3:59 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಇಂದೇ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಆ.14ರಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲು ಹೊರಟ್ಟಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿನ ಸಭಾಪತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಂದೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇತ್ತ ಹೊರಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸುವ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾ‌ನ ತೆರವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, "ಇಂದೇ ರಾಜೀನಾಮೆ‌ ಕೊಡಿ ಅಂದರು.‌ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ.14ರಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲು ಅದಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೆ. ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಸಭಾಪತಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು‌. ಉಪಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೂ ಉಪಸಭಾಪತಿಗೆ ಸಭಾಪತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ರವಾನಿಸಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜ. ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡು ಅಂದಾಗ ಕೊಡಲೇ ಬೇಕಲ್ಲ?. ಇವತ್ತೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡು ಅಂದ್ರು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು, ಬಿಡೋದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು 18 ಜನ ಸಿಎಂಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿವೆ.‌ ಸದನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ 90% ತೃಪ್ತಿಯಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಸದನ ನಡೆಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, "ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ.‌ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.‌

"ಇವತ್ತೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿದರೆ ಏನೋ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿಯೋ ಮುನ್ನ ಹೋದರೆ‌ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ‌. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ವರ್ಸಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಪ್ರಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ಆ ಥರದ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಬಾರದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿ ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.‌

ಹೊರಟ್ಟಿ ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, "ಹೊರಟ್ಟಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಅರಿವು ಇದೆ. ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಪ್ರೋಟೆಮ್ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಅವರೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.

"ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಉಪಸಭಾಪತಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ: ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರ

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BENGALURU
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ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆ
LEGISLATIVE COUNCIL CHAIRMAN
BASAVARAJ HORATTI

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