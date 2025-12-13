ETV Bharat / state

ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ವೀರ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆ: ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಇಣುಕು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

basavaraj-horatti
ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ (ETV Bharat)
ವರದಿ - ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಸತತವಾಗಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​​ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಎಂದೇ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಕುರಿತು ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು (ETV Bharat)

ಜನನ - ಶಿಕ್ಷಣ : ಇಂಥಹ ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ಅಂದಿನ ವಿಜಾಪುರ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1946 ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ- ತಾಯಿ ಗುರವ್ವ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು.

basavaraj-horatti
ಗೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ (ETV Bharat)

ಕಾಯಕಯೋಗಿ, ಬಸವ ತತ್ವಾದರ್ಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ. ಮಮತೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಮೂರ್ತಿ, ಕರುಣಾಮಯಿ ತಾಯಿ ಜತೆ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಚೂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ, ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದು. ಹುಟ್ಟೂರು ಯಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಬಸವರಾಜರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಿಪಿಇಡಿ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಧಾರವಾಡದ ಮಲ್ಲಸಜ್ಜನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಇಡಿ ಮುಗಿಸಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎ ಪದವಿ, 1973ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಇಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.

basavaraj-horatti
ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ (ETV Bharat)

ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ : ಬಿಎ ಪದವಿ ಓದುವಾಗಲೇ ಫಾತಿಮಾ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಿಪಿಇಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಪಿಇಡಿ ಮುಗಿಸಿ 1975ರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್‌ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಎಂಪಿಇಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.

ಹೋರಾಟದಿಂದಲೇ ಹೊರಟ್ಟಿ : ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಏನೋ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು.

basavaraj-horatti-made-his-own-contribution-to-the-field-of-education
ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರ ಫೋಟೋಗಳು (ETV Bharat)

ಪರಿಷತ್‌ಗೆ ಹೊರಟ್ಟಿ : ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ತಾವು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು/ಸ್ವತಃ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು ಇರಬೇಕು ಎನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ, ಸಂಘಟನೆ-ಸ್ನೇಹಿತರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ 1980ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು.

ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಳ್ಳಾರಿ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಹೊರಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ 243 ಮತಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇದೇ 1986, 1992, 1998, 2004, 2010, 2016, 2022ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಎಂಟು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಹೊರಟ್ಟಿ : ಶಾಸಕ, ಸಚಿವನಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ನೆನಪಿಡುವ ನೂರಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು, ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ನೇರ ನುಡಿಯಿಂದಲೇ ಸದನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿರುವ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 177 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವೇತನಾನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 79ರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸತತ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸದನ ನಡೆಸಿರುವುದು ಸಹ ದಾಖಲೆಯೇ ಸರಿ.

ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ''1980ರಲ್ಲಿ ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ. ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅವರ ಮನೆ ಪಿಂಟೋ ರೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು'' ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ವೀರೇಶ ಸಂಗಳದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸತತ ಎಂಟು ಬಾರಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ‌ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಗೆ ‌ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಟಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.

''ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬರು ಪಕ್ಷಾತೀತ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದ್ದು'' ಎಂದು ಕೊರವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೊರವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಎಲ್​​ಇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಹೊರಟ್ಟಿಯವರ ಜೊತೆ ನನಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಒಡನಾಟವಿದೆ. ಅವರ 45 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಓರ್ವ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎರಡನೇ ಸಲ ಗೆದ್ದು ಬರುವುದು ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸತತವಾಗಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲ್ಲ: ಹೊರಟ್ಟಿ

