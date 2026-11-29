ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡನೆಗೆ ವಿರೋಧ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹಳೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಅವರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ದಿ ಇದೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಜೊತೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದವರು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 29, 2026 at 6:21 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಾವು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡನೆ ಆದಾಗಲೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸತ್ತಿತ್ತಾ? ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂಸತ್ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈಗ ಇರುವ ಲೋಕಸಭೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇರುವುದು 1,971 ಜನಗಣತಿ ಆಧರಿಸಿ. ಆಗ 40 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 140 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಾಸರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 20 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಯಾರೇ ಎಷ್ಟೇ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡನೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2029ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎರಡೂ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಯವರು ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆದು ಬಿಲ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದುದು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬುವ ಬಿಲ್ ಇದು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮನವೊಲಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಡಿಎಂಕೆಗೂ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ನಂಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟಿವಿಕೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿತು. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಮನವೊಲಿಸಿದರೂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನಿಲುವು ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬರ ಪರಿಹಾರ ಜಟಾಪಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬರ ಪರಿಹಾರ ಬರುವುದರಲ್ಲೂ ರೀತಿ ನೀತಿ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ, ಪರಿಹಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬರಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ನಾವೂ ಕೂಡಾ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಬರ ಪರಿಹಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ. ಇದ್ಯಾವುದೂ ಮಾಡದೇ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹಳೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ದಿ ಇದೆ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹಳೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ದಿ ಅವರಿಗಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಜೊತೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದವರು. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ನಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ 50% ಹೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 59 ಸ್ಥಾನಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. 1996ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ, ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರೋಧದಿಂದ ಬಿಲ್ ತರಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಈ ಬಿಲ್ ಪಾಸಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು, ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 1976ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡನೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. 1976 ಜನಗಣತಿ ಆಧರಿಸಿ ಲೋಕಸಭೆ ಸೀಟ್ಗಳು ನಿಗದಿ ಆಯಿತು. ಆಗ 54 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ 140 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ, ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡನೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸಾದರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 850 ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸಾದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೀಟುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಿಂಗಡನೆ ತಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 50%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಲವು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆಯೂ ಇದೇ ಥರ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಎರಡೂ ಬಿಲ್ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಂಸತ್ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ, ಎರಡೂ ಬಿಲ್ಗಳು ಮಂಡನೆ ಆಗುತ್ತವೆ. 850 ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ 269 ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಸತ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಸಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕುವುದು ಬೇಡ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡನೆ ಬಿಲ್ಗೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರ ವೇತನವೂ ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಬರ ಪರಿಹಾರ ಜಟಾಪಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಸಿಎಂ ಸಭೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವೆಷ್ಟು ಬರ ಪರಿಹಾರ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಎಷ್ಟು ಭರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿ. ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡುವ ಬರ ಅನುದಾನದಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
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