ಬಸವ ಮಂಟಪದಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು: ಬಸವ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆ ತರುವಂತವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 29, 2026 at 9:06 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಬಸವ ಮಂಟಪದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಬಸವ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಡು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಎಂಬ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು" ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತರ, ದಾರ್ಶನಿಕರ, ಮಹಾತ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಶರಣರ ಕುರಿತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರೆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದ ಗುರುಗಳ ಅವಹೇಳನ ಇರಬಹುದು. ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆ ತರುವಂತರಿಗೆ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಸವ ಮಂಟಪ ಕೃತಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ಧಕ್ಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ನಟ ಅಹಿಂಸಾ ಚೇತನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಹಾಗೇ ಮಾತನಾಡಿದವರನ್ನು ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಂತಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಣ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲು ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ನಂಬಿರುವ ಸಮುದಾಯದ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿಯಾಗುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಲಿಂಗಾಯತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ 20-30 ಸಾವಿರ ಜನರು ಸೇರಿ ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಹೋರಾಟದ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ. 2ಎ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಪಂಚಮಸಾಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗೊಂದು ವಾಹನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 2ಡಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದು ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಭೆ ಕರೆದರು, ಅಲ್ಲೂ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಮುತ್ತಿಗೆ ಬೇಡವೆಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇರುವವರೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಳುವುದು ಬೇಡವೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ದರು. 6 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತ ಬಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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