'ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 10ನ್ನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ'

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 10ರಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ ಬಸವ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Basava-jaya-mruthyunjaya-swamiji
ಬಸವ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 4, 2025 at 2:11 PM IST

2 Min Read
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ(ಬೆಳಗಾವಿ): ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 2ಎ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವರ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 10ರಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯುತ ಚಳವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಮಾಯಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವಕೀಲರು, ಶಾಸಕರು, ರೈತರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ನಡೆಸಿರುವ ಹಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಎಂದರು.

ಬಸವ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿಕೆ (ETV Bharat)

ನಾವು ಅವತ್ತೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಖನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಿಂದ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಮೌನ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೈಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೊಂದವರ ಜೊತೆ ನಾವಿರುತ್ತೇವೆ, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗಾಂಧಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಲಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಯ ಕುರಿತು, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿತು, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿತು ಎಂಬ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ. ಸಿಎಂ ಅವರಾಗಿಯೇ ಕರೆದು ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲು ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಅವರಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡುವುದು ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೋವು ನಮಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಕರೆದು ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

