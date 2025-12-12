ಒಂದು ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 14,500 ರೂ. ಲಾಭವಾದರೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವೆ: ಯತ್ನಾಳ್
ಟನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 12, 2025 at 1:21 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 14,500 ರೂ. ಲಾಭ ಬಂದರೆ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಈ ಮೇಧಾವಿಗಳಿಗೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮುಗ್ಧರು, ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಮೇಧಾವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಟನ್ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ 14,500 ರೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ರೈತರಿಗೆ 3.5 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ರೇನು ಕಷ್ಟ? ಅಂತ ಈ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರೈತರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 58 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ. 1 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸಿದರೆ 102.50 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೊಲ್ಯಾಸಿಸ್ 45 ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ, 12.15 ಲೀಟರ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಈ ಮೊಲ್ಯಾಸಿಸ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ 96 ರೂ. ಬರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 1 ಟನ್ ಕಬ್ಬು ಕ್ರಷಿಂಗ್ನಿಂದ 4,847 ರೂ. ಬರುತ್ತದೇ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಟನ್ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ 14,500 ರೂ. ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡಿತರು ರೈತರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆ ಪಂಡಿತರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ರೈತರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರೈತರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಅಧಿವೇಶನದಿಂದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನು?: ಕಾಟಚಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಜಾಲಿ ಜಾಲಿಗೆ ಎಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಐದು ದಿನ ಸದನ ನಡೆಸಿ, ಶನಿವಾರ ಬಂದರೆ ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗೋದು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ?. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಡೆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ನಡೆಯಬೇಕು. 1950 ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದವರು 15 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು 8 ಬಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಿರಾಕಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೂರಿಸೋದು. ಬಹುಶಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು, ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದು ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಕುರ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯಾರೇ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೇಳಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ನಾನು ರೈತರ ಪರ ಇರುತ್ತೇನೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಕ ಪರ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
