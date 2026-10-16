ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ದಿಗ್ಬಂಧನ: ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರದಾಟ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ: ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ
Published : October 16, 2026 at 6:42 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ, ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಹತ್ತರಗಿ ಟೋಲ್ನಿಂದ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೈತರು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯತ್ತ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಮಯೂರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಚಿವ ಜೋಶಿ ನಿವಾಸ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಕ್ಷರಶಃ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಚಿವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಸರ್ವೋದಯ ಸರ್ಕಲ್, ರಮೇಶ ಭವನ, ಶಾಂಡಿಲ್ಯಾಶ್ರಮದ ಬಳಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗ್ರಿಲ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಚಿವರ ನಿವಾಸದ ಎದುರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಎರಡೂ ಬದಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ತುಕಡಿ ನಿಯೋಜಿಸಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಬಳಿಯೂ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸಚಿವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆ ತಲುಪಲು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಉಮೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಲು ಸುತ್ತುವರೆದು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಂಬುದೇ ಇರಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಹಾಕಲು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸೇತುರಾಮ ಎಂಬವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ರಸ್ತೆಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಮಾನ. ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಉಮೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ನಿಂದ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸುತ್ತುವರೆದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಐದಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾಹನ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಿಚನ್ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಮನೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೈತರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೈಪಾಸ್, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಬ್ಬಿನ ದರ ಸಮರ: ಹೋರಾಟಗಾರರ ಭೇಟಿಯಾದ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿ; ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಭರವಸೆ