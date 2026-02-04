ETV Bharat / state

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ: ಕಾಗದದ ಚೀಲ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ 4,894 ಕಾಗದದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.

ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಕಾಗದದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜಾಗೃತಿ (ETV Bharat)
Published : February 4, 2026 at 1:51 PM IST

ಬಂಟ್ವಾಳ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೊಡಂಕಾಪುವಿನ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮೊಡಂಕಾಪು ಹಸಿರು ಭವಿಷ್ಯ ಪರಿಸರ ಸಂಘ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ''ಇಂದು ನಾವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆರಂಭಿಸೋಣ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಜಿಸೋಣ'' ಎಂಬ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಶಾಲೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೊ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ ಕಾಗದ ಚೀಲ ತಯಾರಿ: ಹಸಿರು ಭವಿಷ್ಯ ಪರಿಸರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಟು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಾಗದದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ರಜಾ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾಗದ ಚೀಲ 1 ಕೆ.ಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಾಗದ ಚೀಲ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

4,894 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ 4,894 ಕಾಗದದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ನ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕೂಡ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ''ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ'' ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ: ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೈಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಕೊಡುಗೆ ಹೇಗೆ ನೀಡುವುದು, ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ''ಕಲಿಕೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಓದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದು'' ಎಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು.

''ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಇಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಕ್ಕೆ 'ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಬಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನಲ್ಲ, ಹಸಿರು, ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಕರಗಲು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುವುದು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪೇಪರ್ ಚೀಲಗಳು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿವೆ. ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್​ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ'' ಎಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ ಹೇಳಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರದ ಭಗಿನಿ ಫೆಲ್ಸಿಟ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಭಗಿನಿ ವೀರ, ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ರೋಶನ್ ಪಿ೦ಟೊ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

