ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ, ಸಂಭ್ರಮ
ಈ ವರುಷ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ ಹೊಸ ಮರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಸಿಂಹದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಷಿ ವಿಭಾಗದವರೆಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.
Published : November 22, 2025 at 1:43 PM IST
ಆನೇಕಲ್(ಬೆಂಗಳೂರು): ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯಿತು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಲ್ಲಿ ಹುಲಿ 'ಅರುಣ್ಯ' ಎರಡು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ಉದ್ಯಾನವನದ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಎರಡು ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕು ಮರಿಗಳ ಜನನ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿಂಹಿಣಿ 'ಸಾವಿತ್ರಿ' ಮೇ 30ರಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ಸಿಂಹಿಣಿ 'ಸಾನಿಯಾ' ಜೂನ್ 11ರಂದು ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಮರಿಗಳ ಜನನವು ಸುಧಾರಿತ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹುಲಿ ಸಿಂಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು.
ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಸ್ತಾರ: ಸಸ್ಯಹಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2025ನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮೇ 28, ಆಗಸ್ಟ್ 28 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2025 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಮೂರು ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ತಳೀಯವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಿಂಡನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದವು.
ಪಕ್ಷಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಮೃದ್ಧ: ಪಕ್ಷಿ ವಿಭಾಗ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಋತುವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ಮರಿಗಳು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದವು. ಹೊಸ ಆಗಮನಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮರಿ (ಫೆಬ್ರವರಿ 13), ರೋಸ್-ರಿಂಗ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಕೀಟ್ ಮರಿ (ಮಾರ್ಚ್ 31 ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 3), ಸಿಲ್ವರ್ ಫೆಸೆಂಟ್ ಮರಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ 6), ಸನ್ ಕೋನೂರ್ ಮರಿಗಳು (ಆಗಸ್ಟ್ 3 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5) ಮತ್ತು ರೈನ್ ಬೊ ಲೋರಿಕೀಟ್ ಮರಿಗಳು (ಜುಲೈ 27) ಸೇರಿವೆ.
ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ: ಈ ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿ ಮರಿಗಳ ಜನನವು "ಉದ್ಯಾನವನದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ, ನಾಗರೀಕರು ಪ್ರಾಣಿ ದತ್ತು ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಸಾವು