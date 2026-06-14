ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳ ಕಲರವ: ಆಫ್ರಿಕಾ ಚೀತಾ ದರ್ಶನ, ಜೀಬ್ರಾಗೆ ಮರಿ ಜನನ
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಜೀಬ್ರಾ ಹಾಗೂ ನೀರಾನೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿವೆ.
Published : June 14, 2026 at 4:22 PM IST
ಆನೇಕಲ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ತರಲಾದ ಚೀತಾಗಳು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮುಗಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದ ಜೀಬ್ರಾ ಹಾಗೂ ನೀರಾನೆ ಮರಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಜೀವಿಗಳ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪರಿಸರ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಧಾನಿಯೊಂದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನವನ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮೃಗಾಲಯ ಈ ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ತರಲಾದ ಚೀತಾಗಳು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅವಧಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿ ಆರೈಕೆ ತಂಡ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಆಹಾರ, ನಡವಳಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ, ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಈಗ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 'ಕಬಿನಿ' ಹೆಸರಿನ ಜೀಬ್ರಾ ಹೆಣ್ಣು ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಮರಿಯು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಆರೈಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮರಿಯ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಜೀಬ್ರಾಗಳ ಹಿಂಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು 11ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಹೊಸ ಮರಿಯನ್ನು ಇತರೆ ಜೀಬ್ರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, 'ದಶ್ಯ' ಹೆಸರಿನ ಹೆಣ್ಣು ನೀರಾನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಮರಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿಯು ಆರೈಕೆ ತಂಡದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಸವದ ನಂತರದ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣದ ಆವರಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮರಿಯು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ತಾಯಿ ದಶ್ಯ ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಚೀತಾಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಜೀಬ್ರಾ ಮತ್ತು ನೀರಾನೆ ಮರಿಗಳ ಜನನದಿಂದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನವು ಈ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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