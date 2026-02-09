ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಳ: ಸಿಇಸಿ ವರದಿ
ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಇಸಿ ವರದಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
Published : February 9, 2026 at 7:28 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ (ಬಿಎನ್ಪಿ) ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ (ಇಎಸ್ಝಡ್) ನಗರೀಕರಣದಿಂದ ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯು (ಸಿಇಸಿ) ಜನವರಿ 5 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 100 ಮೀಟರ್ನಿಂದ 4.5 ಕಿಮೀ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 100 ಮೀಟರ್ನಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಇಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂರು ಆನೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ವಲಯ ಇಳಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೂ ಮೊದಲು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ವೇಗವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ 260 ಚದರ ಕಿಮೀ ಕೋರ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು 5 ಕಿಮೀ ಬಫರ್ ಝೋನ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (IISc) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 1973 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 85.78ರಷ್ಟಿದ್ದ ಭೂಮಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 66.37ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶಾಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವಲಯಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಇಸಿ ವರದಿಯ ಅಂಶಗಳಿವು: ಸಿಇಸಿ ಎಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ವರದಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಇಂತಿವೆ.
ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ ಇಳಿಕೆ: ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ 2016ರ ಪ್ರಕಾರ 100 ಮೀಟರ್ನಿಂದ 4.5 ಕಿಮೀ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ 100 ಮೀಟರ್ನಿಂದ 1 ಕಿಮೀಗೆ (2020ರ ಅವಧಿ) ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು: ಈ ಕಡಿತದಿಂದ ಪರಿಸರ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಮಾನವ - ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆನೆ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿವೆ.
ಆನೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು: ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಆನೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದು ವಲಸೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. ಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿತು.
ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯ ನಷ್ಟ: ಐಐಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಹೊದಿಕೆಯು 1973 ರಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇಕಡಾ 85.78 ರಿಂದ 2015 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 66.37ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಸರ ಅವನತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ.
ನಗರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಒತ್ತಡ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅತಿಕ್ರಮಣವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ವಿಘಟನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಸಿಇಸಿ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು
ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಪರಿಸರ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 2020 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, 2016 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಿಇಸಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
2020 ಅಧಿಸೂಚನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು: 2020 ರ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ (MoEFCC) ಸೂಚಿಸಿದೆ.
2016 ರ ಕರಡು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ: 2016ರ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯು 268.96 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ 100 ಮೀಟರ್ನಿಂದ 4.5 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಈ ಝೋನ್ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಿಇಸಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಸಿಇಸಿ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಜನವರಿ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು. ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದರು.
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ (ಬಿಎನ್ಪಿ) ಜೈವಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಆನೆ, ಭಾರತೀಯ ಗೌರ್, ಚಿರತೆ, ಕರಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನ್ನಂತಹ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೈಸೂರು ಆನೆ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಆನೆ ವಲಸೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ಹೊಳೆಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವೂ ಹೌದು.
ಬಿಎನ್ಪಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳು: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 5 ಕಿಮೀ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ.
ಮೊದಲ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 69 ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಎರಡನೇ ಇಎಸ್ಆರ್ನಲ್ಲಿ 78, ಮೂರನೇ ಇಎಸ್ಆರ್ನಲ್ಲಿ 79 ಹಳ್ಳಿಗಳು, ನಾಲ್ಕನೇ ಇಎಸ್ಆರ್ನಲ್ಲಿ 176 ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸುಮಾರು 10 ಕಿ.ಮೀ. ಬಫರ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿವೆ.
1ನೇ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಉದ್ಯಾನವನದ 1 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಎಸ್ಆರ್- 2 ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಎಸ್ಆರ್ 1 ಮತ್ತು ಇಎಸ್ಆರ್ 2 ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂ ಹೊದಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಎಸ್ಆರ್- 3 ಮಧ್ಯಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಎಸ್ಆರ್- 4 ಕನಿಷ್ಠ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಸರ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳ ಅಗತ್ಯವೇನು?
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ (BNP) ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಸರ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳ (ESZ) ಹೆಸರಿಸುವಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವೇನಿದೆ ಎಂದರೆ, ಉದ್ಯಾನವನವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವನತಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮರು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಏಷ್ಯನ್ ಆನೆ, ಚಿರತೆ, ಕರಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಗೊಲಿನ್ನಂತಹ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಆನೆ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಲಸೆ ಕಾರಿಡಾರ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನ ಉಸಿರಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಇದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
