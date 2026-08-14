ಮೈಸೂರು: ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ; ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಭಾವಿ ಪತಿಯೂ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ವಾಸವಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : August 14, 2026 at 4:52 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಹುಣಸೂರು ನಗರದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ವಾಸವಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದ, ಈಕೆಯ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗಿದ್ದ ಯುವಕನೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಒಳ್ಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಅನುಶ್ರೀ (26) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಅನುಶ್ರೀ ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಣಸೂರಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ನಗರದ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಅನುಶ್ರೀ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನ ನಡುವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುವತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರು.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಯುವತಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ತಕ್ಷಣ ಕೇರಳದಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹುಣಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯುವತಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ: ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣವಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬ್ಯಾಗ್ ವಾಪಸ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಟೋ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ಪ್ರಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮರೆದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ. ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಚಾಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವತಿಯು ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ಖರ್ಚುಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಪವನ್ ಅವರ ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ವಿಜಯನಗರದ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಿ, ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯುವತಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಚೀಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೇ, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹತ್ತಿರದ ಟೀ ಅಂಗಡಿಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದರು.
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