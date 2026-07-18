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ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬರದ ಛಾಯೆ: ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳು

ಈ ಬಾರಿ ವರುಣ ರೈತರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೃಷಿಯೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಜೀವನ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ.

MONSOON LACK OF RAIN ವಲಸೆ Vijayanagara
ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 3:40 PM IST

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ವಿಜಯನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬರದ ಛಾಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಮಳೆಯಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತುತ್ತಿನ ಚೀಲ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಲಾರಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮನಕಲಕುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ.

ಮುಂಗಾರು ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ತಡರಾತ್ರಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 20 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದವು. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ.

ಬರಗಾಲದ ಕರಿಛಾಯೆ, ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ವಲಸೆ (ETV Bharat)

ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಜೋಳ ಹಾಗೂ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಮಳೆಯೇ ಕಾಣಿಸದ ಕಾರಣ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಿ. ನಾಗಲಾಪುರ ತಾಂಡಾ, ಗುಂಡಾ ತಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ತಾಳೇಬಸಾಪುರ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೆಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಬ್ಬು ಕಟಾವಿಗೆ ತೆರಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಊರು ತೊರೆದು ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದು, ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಹಲವು ತಾಂಡಾಗಳು ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಪಾಂಡವಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೂ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ತೆರಳುತ್ತಿವೆ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೆಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಯುವಕರು.

ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ ಕೃಷಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕೇ ಹೇಗೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಈ ದೃಶ್ಯವೇ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯನಗರ: ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಗುಳೆ ಆರಂಭ; ತಾಂಡಾಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಹೊರಟ ಜನ

TAGGED:

LACK OF RAIN
ವಲಸೆ
VIJAYANAGARA
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
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