ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀತ್ಲಾ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ
ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀತ್ಲಾ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
Published : July 15, 2026 at 12:13 PM IST
ವಿಜಯನಗರ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನೆಲೆಬೀಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ!
ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಸೀತ್ಲಾ ಹಬ್ಬ'ವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಡಗರ - ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಆರಂಭದ ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರದಂದೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು!
ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬವೇ ಈ ಸೀತ್ಲಾ ಹಬ್ಬ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆಷಾಢ ಹಬ್ಬ, ಸಾಥಿಯಾಡಿ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಕೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಹೊರವಲಯದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾದ ಏಳು ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ತಾಂಡಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗರುಜಿನಗಳು ಬಾರದಂತೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸುಖ - ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಾಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಬಾರಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಳೆ - ಬೆಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮನದುಂಬಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಳೆ ತಂದಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು! ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಂಬಾಣಿ ಉಡುಪು ಹಾಗೂ ಜಗಮಗಿಸುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಕೇವಲ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿ ನಾಗಲಾಪುರ ತಾಂಡಾ, ಗುಂಡಾ ತಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ತಾಳೇಬಸಾಪುರ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲೂ ಸೀತ್ಲಾ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರದ ಅಲೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.
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