3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭ: ಮೊದಲ ದಿನ ಆನೆ, ಜಿಂಕೆ, ಕಾಡುಕೋಣ ದರ್ಶನ
ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದ ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಪುನಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಆನೆ, ಜಿಂಕೆ, ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
Published : February 22, 2026 at 8:58 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮಾನವ - ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಪುನಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರುವರಿ 22 ರಜಾ ದಿನವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಫಾರಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಸೇರಿ 8 ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದು 120 ಮಂದಿ 3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಸಫಾರಿ ನಡೆಸಿ ಅರಣ್ಯದ ಸೊಬಗನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ದಿನ ಸಫಾರಿಗರಿಗೆ ಹುಲಿ ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆನೆಗಳು, ಕಡವೆ, ಕಾಡುಕೋಣ, ಜಿಂಕೆ ಸೇರಿ ಇತರೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ.
ಬಂಡೀಪುರ ಎಸಿಎಫ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ವಾಹನ ಬಳಸಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತಿನ ಅನ್ವಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 10 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಿದ್ದು, ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ನಿಂದ 6 ವಾಹನಗಳು ಸಫಾರಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿವೆ. ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಎರಡು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ: ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭಕ್ಕೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೇಲುಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸಫಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಆದೇಶ: ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪರಿಪಾಲಕ ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಕರ್ ಶನಿವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.
ಎರಡೂವರೆ ತಾಸು ನಿಗದಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಫಾರಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ತಾಸು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 19 ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ನ 12 ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಬಳಸುವಂತೆ ಉಳಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಎನ್ ಟಿಸಿಯ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ, ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಫಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರಾಕರ್ ಗಳು, ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿ ಕುಮಾರ ಪುಷ್ಕರ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.
