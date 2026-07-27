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ಬಂಡೀಪುರ‌ ಸಫಾರಿ ದರ ದುಬಾರಿ: ಸೆ.1 ರಿಂದ ನೂತನ ದರ ಜಾರಿ; ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ

ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿಗೆ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂಡೀಪುರ ಬಸ್ ಸಫಾರಿಗೆ ವಯಸ್ಕರ ಈ ಹಿಂದಿನ ಟಿಕೆಟ್ ದರ 650 ರೂ. ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ 1,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Bandipur safari fares are expensive: New rates to be implemented from September 1
ಬಂಡೀಪುರ‌ ಸಫಾರಿ ದರ ದುಬಾರಿ: ಸೆ.1 ರಿಂದ ನೂತನ ದರ ಜಾರಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 8:33 PM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ‌ ಒಂದಾದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ‌ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಸೆ.1 ರಿಂದ ನೂತನ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರೇ ಬಂದು ಸಫಾರಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ವನ್ಯಜೀವ ಸಂಕುಲವನ್ನ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ, ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾಂಗುಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವುದೇ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಸಂದಣಿ ಇರಲಿದೆ.

ಸದ್ಯ, ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿಗೆ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಂಡೀಪುರ ಬಸ್ ಸಫಾರಿಗೆ ವಯಸ್ಕರ ಈ ಹಿಂದಿನ ಟಿಕೆಟ್ ದರ 650 ರೂ. ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ 1,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಈ ಹಿಂದೆ 350 ರೂ. ಇದ್ದದ್ದು 500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೀಪ್ ಸಫಾರಿಗೆ ವಯಸ್ಕರ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಈ ಹಿಂದೆ 1000 ರೂ. ಇದ್ದ ದರ 1,500 ರೂ. ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ 500 ಇದ್ದದ್ದು 750 ರೂ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 200 ಎಂಎಂ ನಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ 1500 ರೂ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಕಾರು ನಿಲುಗಡೆಗೆ 100 ರೂ., ಲಘು ವಾಹನಗಳಿಗೆ 200 ರೂ. ಮತ್ತು ಬಸ್ ಗಳಿಗೆ 300 ರೂ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Bandipur safari fares are expensive: New rates to be implemented from September 1
ಬಂಡೀಪುರ‌ ಸಫಾರಿ ದರ ದುಬಾರಿ: ಸೆ.1 ರಿಂದ ನೂತನ ದರ ಜಾರಿ (ETV Bharat)

ಮೂರು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಅವರು ಪೋಷಕರ ಆಸನವನ್ನೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಕರ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆ.1 ರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಈ‌ ಕುರಿತು ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ‌ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಂದೀಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಇದ್ದ ಸಫಾರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು 3 ಗಂಟೆ ಅವದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮೊದಲು ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ 30 ರಿಂದ 35 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಸಫಾರಿ ವಾಹನ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೂ ಸಹ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಫಾರಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಆಕ್ಷೇಪ: ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆಕ್ಷೇಪ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ‌. ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಚಾ.ರಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ ದರವನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಾರದಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರು, ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು ಅರಣ್ಯವನ್ನೇ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಲೇಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಧಾರವಾದಂತಾಗಿದೆ. ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ‌ ಮಾಡಬಾರದು, ಈ ರೀತಿ ದರ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡರೇ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು‌ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ‌ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಹುಂಡಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಫಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೀಗ, ಸಫಾರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮಾನವ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ‌ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಲುಕಿ ಸಫಾರಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ, ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲ ಸಫಾರಿಯನ್ನೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ರೈತ ಯುವ ಮುಖಂಡ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಫಾರಿ ದರ ಏರಿಕೆ ತೀರ್ಮಾನದ ಬದಲು ಸಫಾರಿಯನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿಯಿಂದ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ ದುಬಾರಿ ಆಗಲಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಜೇಬಿಗಂತೂ ಸೆ.1 ರಿಂದ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

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TAGGED:

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