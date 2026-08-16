ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೋಲ್ ನಿಷೇಧ: ಯೋಜನೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಪತ್ರ
ನಿಬಂಧನೆ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 16, 2026 at 3:12 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ನೈಸ್ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೋಲ್ಗಳನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 23 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಂತೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಉಪಸಮಿತಿಗಳ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತೆ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಲ್ಲಿ Frame Work Agreement ಮತ್ತು Project Technical Agreement ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಸ್ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೋಲ್ಗಳನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ BMICP ಯೋಜನೆಯನ್ನು FWA & PTA ಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಸನವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 5 ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾಧಿತರಾದ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 42 ಎಕರೆ 32 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಭೂಮಿ ಟೋಲ್ ರೋಡ್ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು Benagaluru - Mysore Infrastructure Project Planning Authority ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಮತ್ತು ನಿವೇಶನರಹಿತರು ವಸತಿಹೀನರಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸೂರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ 28-07-2026 ರ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಭಾಗಿಗಳೆಂದು ತೀವುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು ನಡತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಉಗ್ರ ಟೀಕೆ-ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಜುಂ ಪರ್ವೇಜ್ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ 111 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಎಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೂ ಕೇವಲ 5 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ 04-09-2000 ರಂದು Toll Concession Agreement ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಅಂದರೆ 2008, 2010 ಮತ್ತು 2011ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಟೋಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಟೋಲ್ ದರ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಹಲವಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಇತರೆ Real Estate Firm ಗಳೊಂದಿಗೆ Joint Development Agreement ಮುಖೇನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ, ಬಳಸಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು FWA ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೈಸ್ ಕಂಪನಿಯ 2013-14, 2014-15, 2015-16 ಮತ್ತು 2016-17 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಸಂಪುಟದ ಉಪ-ಸಮಿತಿಯು ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯು ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ 554 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ-ಉಪ ಸಮಿತಿ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಮೀನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು, ಅನಧಿಕೃತವಾದ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು, FWA ಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು. ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೈಸ್ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳಿಸಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಿಪಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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