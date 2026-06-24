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ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್‌ಗಳೇ ಈತನ ಟಾರ್ಗೆಟ್​, 'ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್​ ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ'ಯಿಂದ 41 ಬೈಕ್​ ವಶಕ್ಕೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್​ ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್​ ಆಗಿರುವ ಈತನ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿಬಿದ್ದಿದೆ.

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ಆರೋಪಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್​ ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಆತ ಕದ್ದಿರುವ ಬೈಕ್​ಗಳ ಚಿತ್ರ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 24, 2026 at 3:54 PM IST

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ಬಳ್ಳಾರಿ: ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮಾದರಿಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ 41 ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಈ ಚಾಲಾಕಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಹವಂಬಾವಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅಶೋಕನಗರ ನಿವಾಸಿ ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ‘ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ’ ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದ ಆತ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

SPLENDOR SIDDAREDDY ARRESTED bikes recovered
ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್​ ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ ಕದ್ದಿರುವ ಬೈಕ್​ಗಳ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ನಕಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್​ ಆರ್​ಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ: ಮೂಲತಃ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾಗಿರುವ ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ, ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆರ್‌ಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

SPLENDOR SIDDAREDDY ARRESTED bikes recovered
ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್​ ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ ಕದ್ದಿರುವ ಬೈಕ್​ಗಳ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿಯ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಯ ಸುಳಿವು ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸರಣಿ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.

ಆತನಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 41 ಬೈಕ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ 31 ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್​ ಗಳಾಗಿವೆ, ಉಳಿದವು ಹಿರೋ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯ ಇತರೆ ಮಾದರಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆತ ಇದೇ ಕಂಪನಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿವರಿಸಿದರು.

SPLENDOR SIDDAREDDY ARRESTED bikes recovered
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಸ್​ಪಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ (ETV Bharat)

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಸ್​ಪಿ ಸುಮನ್ ಅಭಿನಂದನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ:​ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸುಮನ್ ಡಿ.ಪಿ. ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ (ಆರ್‌ಟಿಒ) ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ: MSP ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಲು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ತಂದ 890 ಚೀಲ ಜೋಳ ವಶ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

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SPLENDOR SIDDAREDDY ARRESTED

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