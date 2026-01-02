ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು: ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆಗ್ರಹ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಿ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.
Published : January 2, 2026 at 8:40 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಶಾಸಕ ಭರತ ರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾಗರ್ದಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಘರ್ಷಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು, ಗಾಯಗೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಫೈರ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಂಡಾಗರ್ದಿ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಧೃತಿಗೆಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದರು.
"ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಘೋಷಿಸಿ, ರಜಾ ದಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ರಾಮುಲು ಅವರು. 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಎಸ್ಪಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ತೆವಲಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
"ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಶಾಸಕನನ್ನು ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ" ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
"ಈ ಘಟನೆಯ ಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರದು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ರಿಂದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೃತಪಟ್ಟಿರೋದು ಅವರ ಗುಂಡಿನಿಂದ. ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಗುಂಡಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
"ಹಿಂದೆ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವೆಪನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರ ಕೊಲೆಗೂ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ವಾರ್ಡ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಗಾಂಜಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬ್ಯಾನರ್ ನೆಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಹಿರೋ ಆಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಎಸ್ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡುವೆ" ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಖಾಸಗಿ ರಿವಾಲ್ವಾರ್ನಿಂದ ಫೈರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಸ್ಪಿ ರಂಜಿತ್ ಬಂಡಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು. ನಮಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 4 ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು. ನಿನ್ನೆ ಎಸ್ಪಿ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಬುಲೆಟ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಗನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಬಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಂಡು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬುಲೆಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 8 ಸುತ್ತು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನು ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಿನ್ನೆಯಾದ ಘಟನೆ, ನಮ್ಮೆಲರಿಗೂ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಏನು ನಡೀಬಾರದಿತ್ತೋ ಅದು ನಡೆದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ ಯುವಕನ ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಯುವಕ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಆದ ಫೈರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆತ ತನ್ನ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ಘರ್ಷಣೆ: ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಬಳಿಯ ಬಂದೂಕುಗಳು ವಶಕ್ಕೆ, ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು- ಪರಮೇಶ್ವರ್