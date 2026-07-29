ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಸರಮಾಲೆ; ತನಿಖಾ ವರದಿಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ - ಡಿಸಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ತನಿಖಾ ವರದಿಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : July 29, 2026 at 5:08 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ(APMC)ಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ನಿವೇಶನ ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆಗಳ ಅಕ್ರಮ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ವಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ನ ಹಾಕಿರುವುದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ (AC) ರಾಜೇಶ್ ಹೆಚ್.ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ವರದಿಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿದಿದೆ. ಕೃಷಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು, ಬೇನಾಮಿ ಹಸ್ತಾಂತರ, ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳು, ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಜಾಗ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹10ರಿಂದ ₹11 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಎಸಿ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಚ್.ಡಿ. ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿ ಈಗ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಚ್.ಡಿ. ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸುದೀರ್ಘ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಎಪಿಎಂಸಿಯ ಹಲವು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಲರಿಂಗ್, ಜೀನ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಮಾರಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿಯೇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲೀಜ್ಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ನಿವೇಶನಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನೂ ಸಮಿತಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿರುವ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ ಹಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ವರದಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ 15 ಸಾವಿರ ಚದರ್ ಅಡಿ ಜಾಗ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಲ್ತಿ ದರ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹರಾಜು ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಚದರ್ ಅಡಿಗೆ ₹800 ದರದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹7.50 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ₹10 ರಿಂದ ₹11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಜುಲೈ 3 ಮತ್ತು 6ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವುದು, ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡಲೇ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಕ್ರಮಗಳು ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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