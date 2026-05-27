ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನತೆ ಗಮನಿಸಿ: ನಾಳೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬದಲು
ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 27, 2026 at 2:10 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮೇ 28ರಂದು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಚಾರ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ/ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳ ಮಾರ್ಗ:
ಗದಗ ರಸ್ತೆ: ಗದಗ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಪಿಂಟೋ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಳಿಸಿ ಮರಳಿ ಗದಗ ರೋಡ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಇನ್ನಿತರೆ ಲಘು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಿಂಟೋ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇಸಾಯಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಲಕ್ಮೀ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೂಸೂರು ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವುದು. ನೀಲಿಜನ್ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳು ಶಹರ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ: ನವಲಗುಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಸರ್ವೋದಯ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಮರಳಿ ನವಲಗುಂದ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನಿತರೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಲಘು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಯ್ದು ಹೂಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದೇಸಾಯಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನವಲಗುಂದ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ: ಕಾರವಾರ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರವಾರ ರೋಡ್ ಪ್ಲಾಜಾದಿಂದ ತಾರಿಹಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋಕುಲ ರೋಡ ಮುಖಾಂತರ ಹೂಸೂರ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಅಥವಾ ಭಗತ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನವಲಗುಂದ ಅಥವಾ ಗದಗ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡಲಾಗುವುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ಬೈಪಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬೈಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಗೋಕುಲ ರೋಡ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು.
ಚಿಗರಿ ಬಸ್ಗಳು: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಚಿಗರಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೂಸೂರು ಸರ್ಕಲ್, ಎಸಿಪಿ ಆಫೀಸ್ ಕ್ರಾಸ್, ಉತ್ತರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಶಾನಭಾಗ ಸರ್ಕಲ್, ಗಿರಣಿಚಾಳ ರೋಡ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗಿರಣಿಚಾಳ ಕ್ರಾಸ್, ಎಂ.ಟಿ.ಮಿಲ್, ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸರ್ಕಲ್, ಹೂಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪುನಃ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸುವ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ/ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳ ಮಾರ್ಗ:
ಗದಗ ರಸ್ತೆ: ಗದಗ ರೋಡ್ನಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬರುವ ಬಸ್ಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಗಬ್ಬೂರ ಬೈ ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬೈಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಗೋಕುಲ ರೋಡ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಸೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಬರುವುದು.
ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ: ನವಲಗುಂದ, ಬಾಗಲಕೋಟ, ಬಿಜಾಪುರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬರುವ ಬಸ್ಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕುಸುಗಲ್ ಸಮೀಪ ಇರುವ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಗಬ್ಬೂರ ಬೈಪಾಸ್, ತಾರಿಹಾಳ ಬೈ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಗೋಕುಲ ರೋಡ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಸೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಲಘಟಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ವಾಹನಗಳು ಇಂಡಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬೈಪಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಗೋಕುಲ ರೋಡ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಸೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು.
ಇತರೆ ವಾಹನಗಳು ಶಹರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು:
ಗದಗ ರಸ್ತೆ: ಗದಗ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಕೆ.ಎಚ್. ಪಾಟೀಲ್ ರೋಡ್, ಡಿ.ಆರ್.ಎಂ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಯ್ದು ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಲಕ್ಮೀ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೂಸೂರು ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವುದು.
ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ: ನವಲಗುಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಸರ್ವೋದಯ ಸರ್ಕಲ್, ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಯ್ದು ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಲಕ್ಮೀ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೂಸೂರು ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರ ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಕಾರವಾರ ರೋಡ್ ಪ್ಲಾಜಾದಿಂದ ತಾರಿಹಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋಕುಲ ರೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಸೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುವುದು.
ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆ: ಗೋಕುಲ ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಭಗತಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ನಂತರ ದೇಸಾಯಿ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನವಲಗುಂದ ರೋಡ್, ಗದಗ ರೋಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್, ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು: ಗದಗ ರಸ್ತೆಗೆೆ, ಗದಗ ರೋಡ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ, ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸರ್ವೋದಯ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಗಬ್ಬೂರು ಸರ್ಕಲ್, ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಸೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಜನರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನ, ಎಂ.ಟಿ.ಮಿಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಗ್ರೀಡ್ ಹತ್ತಿರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಗೋ ವಧೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ: ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?