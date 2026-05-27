ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನತೆ ಗಮನಿಸಿ: ನಾಳೆ ಬಕ್ರೀದ್​ ಹಬ್ಬ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬದಲು

ಬಕ್ರೀದ್​ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್​
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 27, 2026 at 2:10 PM IST

4 Min Read
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮೇ 28ರಂದು ಬಕ್ರೀದ್​ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸಂಚಾರ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ/ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳ ಮಾರ್ಗ:

ಗದಗ ರಸ್ತೆ: ಗದಗ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್​ಗಳು ಪಿಂಟೋ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಳಿಸಿ ಮರಳಿ ಗದಗ ರೋಡ್​ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಇನ್ನಿತರೆ ಲಘು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಿಂಟೋ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇಸಾಯಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ಮುಖಾಂತರ ಲಕ್ಮೀ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್​ ಹೂಸೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವುದು. ನೀಲಿಜನ್ ರೋಡ್​ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳು ಶಹರ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ: ನವಲಗುಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್​ಗಳು ಸರ್ವೋದಯ ಸರ್ಕಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಮರಳಿ ನವಲಗುಂದ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನಿತರೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಲಘು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಯ್ದು ಹೂಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ಕಡೆಯಿಂದ ದೇಸಾಯಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನವಲಗುಂದ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ: ಕಾರವಾರ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರವಾರ ರೋಡ್ ಪ್ಲಾಜಾದಿಂದ ತಾರಿಹಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋಕುಲ ರೋಡ ಮುಖಾಂತರ ಹೂಸೂರ ಸರ್ಕಲ್‌ಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿ ಧಾರವಾಡ ಅಥವಾ ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನವಲಗುಂದ ಅಥವಾ ಗದಗ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡಲಾಗುವುದು.

ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ಬೈಪಾಸ್​ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬೈಪಾಸ್​ ಮೂಲಕ ಗೋಕುಲ ರೋಡ್​ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು.

ಚಿಗರಿ ಬಸ್​ಗಳು: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಚಿಗರಿ ಬಸ್​ಗಳಿಗೆ ಹೂಸೂರು ಸರ್ಕಲ್, ಎಸಿಪಿ ಆಫೀಸ್ ಕ್ರಾಸ್, ಉತ್ತರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್​, ಶಾನಭಾಗ ಸರ್ಕಲ್, ಗಿರಣಿಚಾಳ ರೋಡ್​ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗಿರಣಿಚಾಳ ಕ್ರಾಸ್, ಎಂ.ಟಿ.ಮಿಲ್​, ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸರ್ಕಲ್, ಹೂಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪುನಃ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸುವ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ/ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳ ಮಾರ್ಗ:

ಗದಗ ರಸ್ತೆ: ಗದಗ ರೋಡ್​ನಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್​ಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬರುವ ಬಸ್​ಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್​ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಗಬ್ಬೂರ ಬೈ ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬೈಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಗೋಕುಲ ರೋಡ್​ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಸೂರು ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಬರುವುದು.

ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ: ನವಲಗುಂದ, ಬಾಗಲಕೋಟ, ಬಿಜಾಪುರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬರುವ ಬಸ್​ಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕುಸುಗಲ್ ಸಮೀಪ ಇರುವ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್​ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಗಬ್ಬೂರ ಬೈಪಾಸ್, ತಾರಿಹಾಳ ಬೈ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಗೋಕುಲ ರೋಡ್​ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಸೂರು ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಲಘಟಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ವಾಹನಗಳು ಇಂಡಿ ಪಂಪ್​ಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್​ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬೈಪಾಸ್​ ಮುಖಾಂತರ ಗೋಕುಲ ರೋಡ್​ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಸೂರು ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು.

ಇತರೆ ವಾಹನಗಳು ಶಹರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು:

ಗದಗ ರಸ್ತೆ: ಗದಗ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಕೆ.ಎಚ್. ಪಾಟೀಲ್​ ರೋಡ್​, ಡಿ.ಆರ್.ಎಂ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡರ್​ ಬ್ರಿಡ್ಜ್​​ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಯ್ದು ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ಮುಖಾಂತರ ಲಕ್ಮೀ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್​ ಹೂಸೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವುದು.

ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ: ನವಲಗುಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಸರ್ವೋದಯ ಸರ್ಕಲ್, ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡರ್​ ಬ್ರಿಡ್ಜ್​ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಯ್ದು ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ಮುಖಾಂತರ ಲಕ್ಮೀ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್​ ಹೂಸೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವುದು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರ ರೋಡ್​ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಕಾರವಾರ ರೋಡ್​ ಪ್ಲಾಜಾದಿಂದ ತಾರಿಹಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋಕುಲ ರೋಡ್​ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಸೂರು ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುವುದು.

ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆ: ಗೋಕುಲ ರೋಡ್​ ಕಡೆಯಿಂದ, ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಭಗತಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ನಂತರ ದೇಸಾಯಿ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್​ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನವಲಗುಂದ ರೋಡ್​, ಗದಗ ರೋಡ್​ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್, ಹಳೇ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು: ಗದಗ ರಸ್ತೆಗೆೆ, ಗದಗ ರೋಡ್​ ಅಂಡರ್​ ಬ್ರಿಡ್ಜ್​ ಹತ್ತಿರ, ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸರ್ವೋದಯ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಗಬ್ಬೂರು ಸರ್ಕಲ್, ಧಾರವಾಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಸೂರು ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್​ಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಜನರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನ, ಎಂ.ಟಿ.ಮಿಲ್​ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಗ್ರೀಡ್ ಹತ್ತಿರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

