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ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಳನಳಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಹೂ: ಬರದ ನಡುವೆ ರೈತನಿಗೆ ವರವಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ರೈತರೋರ್ವರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚೆಂಡು ಹೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

BAGALKOTE FARMER SUCCEEDS IN MARIGOLD CULTIVATION EVEN DURING DROUGHT
ಚೆಂಡು ಹೂ ಕೃಷಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 6:25 PM IST

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ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಮುಂಗಾರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೂ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ರೈತ, ಬರದ ಛಾಯೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಚೆಂಡು ಹೂ ಅರಳಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಶೋರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಲಗಾನವರ ಅವರು, ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆ ಚೆಂಡು ಹೂ ಬೆಳೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶಸ್ವಿ ಚೆಂಡು ಹೂ ಕೃಷಿ. (ETV Bharat)

ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರದ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಲಗಾನವರ ಅವರು ಬರಕ್ಕೆ ಹೆದರದೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು 2.5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ಚೆಂಡು ಹೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಜಮೀನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೂವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಇದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 50ರಿಂದ 90 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರುವುದಾಗಿ ರೈತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಹೂ ಬೆಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಲಗಾನವರ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಂತಾರೆ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು.

"ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 6ರಿಂದ 6000 ರವರೆಗೆ ಸಸಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎರಡು ಎಕರೆಗೆ 12 ಸಾವಿರದಂತೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸಸಿ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೀಟಗಳು (ಕೀಡೆ)ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಟ ನಾಶಕ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಚೆಂಡು ಹೂವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದರ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ದರ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಆದಾಯಗಳಿಸಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಇರುವುರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ". - ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಲಗಾನವರ, ಚೆಂಡು ಕೃಷಿ ರೈತ.

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BAGALKOTE
ಚೆಂಡು ಹೂ ಬೆಳೆ
MARIGOLD FLOWER
FLOWER CULTIVATION
MARIGOLD CULTIVATION

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