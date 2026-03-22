ತಂದೆಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ಉಮೇಶ್​​ ಮೇಟಿ: ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರಿಚಯ ಹೀಗಿದೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್​ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ದಿ. ಹೆಚ್​ ವೈ ಮೇಟಿ ಅವರು ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಉಮೇಶ್​ ಮೇಟಿ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್​ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ಮತ್ತು ನಾಯಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್​, ಉಮೇಶ್​​ ಮೇಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
Published : March 22, 2026 at 10:51 PM IST

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಏರಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಉಮೇಶ್​ ಮೇಟಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಮೇಶ್​ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಅವರು 1-6-1972 ರಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ದಿ. ಹೆಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪುತ್ರಿ ಬಾಯಕ್ಕ ಮೇಟಿ, ಎರಡನೇದವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಮೇಟಿ, ಮೂರನೇದವರೇ ಉಮೇಶ್​ ಹಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ,‌ ನಾಲ್ಕನೇ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮಹಾದೇವಿ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿ.ಹೆಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ​. ಪತ್ನಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಉಮೇಶ್​ ಮೇಟಿ. ಪುತ್ರ ಹರ್ಷ, ಪುತ್ರಿ ನಮಿತಾ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರ ಹರ್ಷ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರಿ ನಮಿತಾ ಸಹ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಂದೆ ಹೆಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉಮೇಶ್​ ಅವರೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭಿಕ ಕೃಷಿಕ ವೃತ್ತಿ. ಈಗಲೂ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿತ್ಯದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಜಮೀನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಉಮೇಶ್​: ಸದ್ಯ ಉಮೇಶ್​ ಮೇಟಿ ಅವರು ರೇವಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕೋ. ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1994 ರಿಂದ ತಂದೆ ಹೆಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. 1996 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಹೆಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರು ಬಳಿಕ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಮೇಶ್​ ಮೇಟಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದರು.

ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಂದೆಯ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದರು. 1999 ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ, 2004 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಂದೆಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.

ಕ್ಷೇತ್ರ ಪು‌ನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೆಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ: 2008, 2013, 2018, 2023 ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು ಹೆಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತವರು ಉಮೇಶ್​ ಮೇಟಿ.

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಶಾಸಕ, ಸಂಸದ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕನಸು ಕಂಡವರಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಅರಿತಿರುವ ಉಮೇಶ್​ ಮೇಟಿ ಅವರು ಈ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಮತದಾರರಿಗೆ ‌ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ‌ಖರ್ಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ - ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ , ಉಪ‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​, ಸಚಿವರಾದ ಸತೀ‌ಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ‌ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ‌ ನಾಯಕರು ‌ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲ. ಸಹೋದರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷವು‌ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ನೀಡಿದೆ. ತಂದೆ‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಹಿ‌ ನೆನಪು‌ ಇನ್ನೂ ಮರೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ‌ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವು ಬೇಕು. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜನರ ಆಶೋತ್ತರ ಈಡೇರಿಸುತ್ತೇವೆ‌ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ನನಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಉಮೇಶ್​ ಮೇಟಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

