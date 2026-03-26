ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ - ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : March 26, 2026 at 7:02 PM IST|
Updated : March 26, 2026 at 7:23 PM IST
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. 2023, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಟಿ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ (ಹೆಚ್.ವೈ.ಮೇಟಿ) ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೀಗ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ದಿವಂಗತ ಮೇಟಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಭರಾಟೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು.
ಲಿಂಗಾಯತ ಹಾಗೂ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಛೇದಿಸಿ ತನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಳಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ ವೈ ಮೇಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1957 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಯಾರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1957 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುರನಾಳ ಬಸಪ್ಪ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಎಂಬುವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 51,024 ಒಟ್ಟು ಮತಗಳಲ್ಲಿ 30,410 ಮತ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಆಗಿದ್ದವು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ತಮ್ಮಣ್ಣ 21,177 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸರಚಂದ್ರ ಸರನಾಯಕ ಎಂಬುವರು 9,233 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು.
1962 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮುರನಾಳ ಬಸಪ್ಪ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 57,441 ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 31,123 ಮತದಾರರು ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು 23,212 ಮತಗಳಿಂದ ಜಯ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗಣಪತಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕಾಂಬಳೆ ಎಂಬುವರು 6,439 ಮತಗಳು ಪಡೆದು ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು.
1967 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪುನಃ ಮುರನಾಳ ಬಸಪ್ಪ ತಮ್ಮಣ್ಣ 19,903 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಎಂ ಟಿ ಕರಬಸಪ್ಪ 11,537, ಎಂ ಎಂ ಹನಮಂತಚಾರ್ಯ 1,013 ಮತಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆ ಜಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜನತಾದಳದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ 847 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಾಲ್ಕನೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರು. ಆಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು 64,117 ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
1972 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುರನಾಳ ಬಸಪ್ಪ ತಮ್ಮಣ್ಣ 23,900 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. NCO (ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ) ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಎನ್ ಪಿ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಎಂಬುವರು 23,688 ಮತ ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನ ಸಂಘದಿಂದ ಎಸ್ ಬಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ 1,434 ಮತ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
1978 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಳ್ಳಿಗುಡ್ಡ ಪರಪ್ಪ ಕರಬಸಪ್ಪ ಎಂಬುವರು 22,851 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೆಲವು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಜೆಎನ್ಪಿ(ಜನತಾ ಪಕ್ಷ)ದಿಂದ ಕಾಂಬಳೆ ಗಣಪತಿರಾವ್ ಎಂಬುವರು 18,126 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು 76,981 ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
1983 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಂಟೂರ ಗೋಳಪ್ಪ ವೆಂಕಪ್ಪ ಎಂಬುವರು 25,213 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳಿಗುಡ್ಡ ಪರಪ್ಪ ಕರಬಸಪ್ಪ 17,364 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು 87,246 ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
1985ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಟೂರ ಗೋಳ್ಳಪ್ಪ ವೆಂಕಪ್ಪ ಅವರು ಜೆಎನ್ಪಿ(ಜನತಾ ಪಕ್ಷ)ದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ 24,557 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಂಠಿ ರಾಜಶೇಖರ ಕಿಡಿಯಪ್ಪ ಎಂಬುವರು 24,373 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು 92,589 ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
1989ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರನಾಯಕ ಅಜೇಯಕುಮಾರ 22,551 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಂಠಿ ರಾಜಶೇಖರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ 17,088 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 115,075 ಒಟ್ಟು 92,589 ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
1994ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಕುಮಾರ ಸರನಾಯಕ ಜನತಾದಳದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ 24,895 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪಿ ಹೆಚ್ ಪೂಜಾರ್ ಎಂಬುವರು 19,019 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಸೋಲಿನ ಅಂತರ 5,876 ಮತಗಳು. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರ ಸಂಖ್ಯೆ 119,336 ಇತ್ತು.
1999ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದ ಪಿ ಹೆಚ್ ಪೂಜಾರ್ 40,418 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಡಾ.ರಾಜಶೇಖರ ಕಂಠಿ 40,280 ಮತಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರ ಸಂಖ್ಯೆ 134,254 ಇತ್ತು.
2004 ರಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 161837 ಮತದಾರರಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 103,809. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚರಂತಿಮಠ ವೀರಣ್ಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ (ವೀರಣ್ಣ) ಅವರು ಶೇ 5.32ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟು 34,597 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪೂಜಾರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಒಟ್ಟು 29,075 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
2008 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 177,202 ಮತದಾರರಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 110,550. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚರಂತಿಮಠ ವೀರಣ್ಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ (ವೀರಣ್ಣ) ಅವರು ಶೇ 8.36ರಷ್ಟು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಈ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಾಸಕರಾದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟು 46,452 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಟಿ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ (ಹೆಚ್ ವೈ ಮೇಟಿ) ಅವರು ಒಟ್ಟು 37,206 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
2013 ರಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,01,390 ಮತದಾರರಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 139,966. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಟಿ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ (ಹೆಚ್ ವೈ ಮೇಟಿ) ಅವರು ಶೇ 2.07ರಷ್ಟು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟು 68,216 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚರಂತಿಮಠ ವೀರಣ್ಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ (ವೀರಣ್ಣ) ಅವರು ಒಟ್ಟು 65,316 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
2018ರಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 230,918 ಮತದಾರರಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 159,609. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ (ವೀರಣ್ಣ) ಚರಂತಿಮಠ ಶೇ 9.98ರಷ್ಟು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಈ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಾಸಕರಾದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟು 85,653 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಟಿ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ (ಹೆಚ್ ವೈ ಮೇಟಿ) ಒಟ್ಟು 69,719 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದರು.
2023 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಹೆಚ್ ವೈ ಮೇಟಿ 79,339 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗೆದ್ದು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ 73,448 ಮತಗಳನ್ನು 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದರು. ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚರಂತಿಮಠ 10,116 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾ.ದೇವರಾಜ ಪಾಟೀಲ 3,470 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.
2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ: ಆಪ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ರಮೇಶ್ ಆರ್ ಬದ್ನೂರ್ 1,007 ಮತ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂ ಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ 480 ಮತ, ಕೆಜೆಪಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶರಣ್ಣಾಯಕ್ 366 ಮತ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಪ್ರಶಾಂತ ಶರಣಪ್ಪ ರಾವ್ 347, ನಾಗರಾಜ್.ಎಸ್. ಕಲ್ಲಕುಟ್ಟಗರ್ 235, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆರ್ ಡಿ ಬಾಬು 184, RTBHP ಪಕ್ಷದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮುದಕಪ್ಪ ಹಿರೇಕುಂಬಿ 135 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. 1,236 ನೋಟಾ ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದವು.
ಈವರೆಗೆ ಗೆದ್ದ ಪಕ್ಷವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ: 1967ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (INC and INC (I)) ಪಕ್ಷ ಐದು ಬಾರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ, ಜೆಡಿ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಜೆಎನ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ 1957ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಈ ಉಪ ಸಮರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ದಿ. ಹೆಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು: ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ 26 ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ 14 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿವೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಂಡಾಯ ಆಗಿದ್ದವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಯಶಸ್ಸು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಚರಂತಿಮಠ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಂತೋಷ ಸವ್ವಾಸೆ, ಜನತಾ ಅಚಳುವಳಿ ಭಾರತ ಪಕ್ಷದ ತೇಜೋರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಗರಾಜ ಕಲಕುಟಗರ, ಬ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ತಳವಾರ ಶಿವಕುಮಾರ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜನರಕ್ಷ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೋಡಿ, ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಆನಂದ ಜಕಾತಿ, ರವಿ ಶಿವಪ್ಪ ಪಡಸಲಗಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪರಶುರಾಮ ನೀಲನಾಯಕ, ಬಾಬುಷಾ ರೊಳ್ಳಿ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿವೆ.
ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ ಬಾಳಿಕಾಯಿ, ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಶರಣಪ್ಪ ರಾವ್, ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಮತಗಿ ಎಂಬುವವರು ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತದಾರರ ವಿವರ:
- ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು - 2,59,260
- ಪುರುಷ ಮತದಾರರು - 1,26,761
- ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು - 1,32,476
- ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು - 23
ಜಾತಿವಾರು: ಪಂಚಮಸಾಲಿ, ಬಣಜಿಗ, ವೀರಶೈವ, ರೆಡ್ಡಿ, ಗಾಣಿಗ ಎಲ್ಲ ಒಳಪಂಗಡ ಸೇರಿ ಅಖಂಡ ಲಿಂಗಾಯತರು, ಎಸ್.ಸಿ, ಎಸ್.ಟಿ, ಕುರುಬರು, ಮುಸ್ಲೀಮರು, ಮರಾಠಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ದೇವಾಂಗ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಕುಂಬಾರ, ಉಪ್ಪಾರ, ಕ್ಷತ್ರೀಯ, ನೇಕಾರರು, ಲಂಬಾಣಿ ಜನಾಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗದ ಮತದಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೂತನ ಶಾಸಕರ ಆಯ್ಕೆ: ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎ. 9 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ನೂತನ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
- ಮತದಾನ: ಏ. 9ಕ್ಕೆ
- ಫಲಿತಾಂಶ: ಮೇ 4ಕ್ಕೆ
2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿವರಣೆ: ಕಿತ್ತೂರು - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಬರಲಿದ್ದು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೂಡ ಹೌದು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ, ಬಾದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೀಳಗಿ, ಮುಧೋಳ, ಜಮಖಂಡಿ ಹಾಗೂ ತೇರದಾಳ ಸೇರಿ 7 ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 8 ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಲೋಕಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಲೋಕಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯವೇ ನಿರ್ಣಾಯಕರು. ಕುರುಬರು, ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತದಾರರು ಕೂಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಿ.ಸಿ.ಗದ್ದಿಗೌಡರ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾಟೀಲ್ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಳುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಈವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಅಳಲು. 1964ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಆಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಳುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾಗೆಯೇ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರ ಎಂದಾಗಬಹುದೆಂದು ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ.
