ಪ್ರಧಾನಿಯ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಬರಡು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯುವಕರು
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಬಸವರಾಜ ಯಂಕಂಚಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬರಡು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 31, 2025 at 12:06 PM IST
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 'ಏಕ್ ಪೇಡ್ ಮಾ ಕಿ ನಾಮ್' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಬೆಳೆಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕೆಲ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಪರಿಸರ ಬೆಳೆಸಿ, ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲ ನಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಹಾಗೂ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಕಾಣುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದ ಸಮೀಪ ಗದ್ದಿನಕೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಉದ್ಯಾನವನದ ಒಂದು ಏಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಈಗ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಸವರಾಜ ಯಂಕಂಚಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದವರು ಸೇರಿ ಬರಡು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 56 ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿದ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಸಿಗಳು, ಬಿದಿರು ಹಾಗೂ ಬೇವಿನಮರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಸಸಿಗಳು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮನಗಂಡು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಯಂಕಂಚಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯುವಕರೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಅರಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಸವರಾಜ ಯಂಕಂಚಿ ಅವರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಗಣೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ಮೃತಿ ವನ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾರೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಯಂಕಂಚಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದವರು ಸೇರಿ, ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೀಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಉಪ್ಪಾರ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು
