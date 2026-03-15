ಎಪ್ರಿಲ್​ 9ಕ್ಕೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಹೆಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೇಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಟಿಕೆಟ್?

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೆಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೇಟಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 15, 2026 at 5:51 PM IST

2 Min Read
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಹೆಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಪ್ರಿಲ್​ 9 ರಂದು ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್​ ಭಾನುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ,​ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮೇಟಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ದಿ. ಹೆಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೇಟಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮೇಟಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪುತ್ರಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮೇಟಿ ಸಹ ತನಗೇ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಬಂಡಾಯದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಿವಂಗತ ಹೆಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಉಮೇಶ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಬಾಯಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಮಹಾದೇವಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ ಹಾಗೂ ಬಾಯಕ್ಕ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಪುತ್ರಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ತನಗೆ ಕೂಡಿಸುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಿ.ಹೆಚ್. ಪೂಜಾರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ತಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ‌ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,49,385 ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು 1,26,089. ಮಹಿಳೆಯರು 1,23,243 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಈ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನವನಗರ, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್​, ಶಿರೂರು, ಕಮತಗಿ ಹಾಗೂ ಅಮೀನಗಡ ಬರಲಿವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಹ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಭಗವತಿ, ಬೇವೂರ ಹಾಗೂ ರಾಮಪುರ ಹೋಬಳಿ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಹಿನ್ನೀರು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು, ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಮುಳುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನತೆ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷದವರು ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಕೃತ ಆದ ಬಳಿಕ ಹೇಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

