ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಂದ ದಲಿತರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
Published : February 28, 2026 at 9:46 AM IST
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಚಿನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ದಲಿತ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಳಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹರಿಜನ 55 ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೈನಿಕನೋರ್ವ ದಲಿತ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಇತರರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಂದ ದಲಿತರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧ ದಲಿತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಳಕಲ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಮರೇಶ್ ಪಮ್ಮಾರ, ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
