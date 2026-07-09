ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಗಮನಿಸಿ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಹಲವು ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು, ಮರುಸಮಯ ನಿಗದಿ
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನವೀಕರಣ (ಟಿಟಿಆರ್) ಮತ್ತು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಲೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
Published : July 9, 2026 at 10:24 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕಡೂರು – ಬಳ್ಳೆಕೆರೆ, ಬಳ್ಳೆಕೆರೆ ಯಾರ್ಡ್, ಬಳ್ಳೆಕೆರೆ – ದೇವನೂರು, ದೇವನೂರು ಯಾರ್ಡ್, ದೇವನೂರು – ಬಾಣಾವರ, ಬೀರೂರು – ಕಡೂರು, ಬಾಣಾವರ ಯಾರ್ಡ್ (ಡೌನ್ ಲೈನ್) ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ – ಬಾಣಾವರ (ಅಪ್ ಲೈನ್) ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನವೀಕರಣ (ಟಿಟಿಆರ್) ಮತ್ತು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಲೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16214 ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಅರಸೀಕೆರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು 10.07.2026 ರಿಂದ 13.07.2026, 16.07.2026 ರಿಂದ 20.07.2026, 23.07.2026 ರಿಂದ 27.07.2026, 30.07.2026 ರಿಂದ 03.08.2026, 06.08.2026 ರಿಂದ 10.08.2026, 13.08.2026 ರಿಂದ 17.08.2026, 20.08.2026 ರಿಂದ 24.08.2026, 27.08.2026 ರಿಂದ 31.08.2026, 03.09.2026 ರಿಂದ 07.09.2026 ಮತ್ತು 10.09.2026 ರಿಂದ 12.09.2026 ರವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು 47 ದಿನಗಳು) ಬೀರೂರು ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ರೈಲು ಅರಸೀಕೆರೆ ಬದಲಿಗೆ ಬೀರೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16213 ಅರಸೀಕೆರೆ–ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು 11.07.2026 ರಿಂದ 14.07.2026, 17.07.2026 ರಿಂದ 21.07.2026, 24.07.2026 ರಿಂದ 28.07.2026, 31.07.2026 ರಿಂದ 04.08.2026, 07.08.2026 ರಿಂದ 11.08.2026, 14.08.2026 ರಿಂದ 18.08.2026, 21.08.2026 ರಿಂದ 25.08.2026, 28.08.2026 ರಿಂದ 01.09.2026, 04.09.2026 ರಿಂದ 08.09.2026 ಮತ್ತು 11.09.2026 ರಿಂದ 13.09.2026 ರವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು 47 ದಿನಗಳು) ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ಬೀರೂರು ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ರೈಲು ಅರಸೀಕೆರೆ ಬದಲಿಗೆ ಬೀರೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ.
ದಿನಾಂಕ 14.09.2026, 15.09.2026 ಮತ್ತು 16.09.2026 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16213 ಅರಸೀಕೆರೆ–ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ 35 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಡವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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