ಮೂಡಿಗೆರೆ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ: 12 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಪತ್ತೆ

ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಗುವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 9, 2026 at 1:41 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರು ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೂರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೂಪಾಲ್​ನಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು, ತಮ್ಮ ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಜ್ಜಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಅಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ಶಿವಂನನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಟೀ ತೋಟದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಮಗು ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಪೋಷಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸಹಿತ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 500 ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಹಳ್ಳವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಗು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನಡುಗುತ್ತಾ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಬಾಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಪಾಲ್​ನಿಂದ ಬಾಳೂರು ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್​ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಐದು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್​ನ ಕಚೇರಿಗೂ ವಿಚಾರ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಟೇಟ್​ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮಗುವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡಲೇ ಬಾಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಾಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ, ಹಾಗೆ ಟೀ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ ಮಗು ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 500 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದೆ ಮಗು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಮಗು ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

