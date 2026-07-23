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ಮೈಸೂರು: ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ತಿಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ತಂಗಿದ್ದ ಮರಿಯಾನೆ ಸೆರೆ

ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ತಿಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮರಿಯಾನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾನೆಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ಕ್ಯಾಂಪ್​ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

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ಸೆರೆಯಾದ ಮರಿಯಾನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 10:52 AM IST

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ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದಡದಹಳ್ಳಿಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ತಿಂದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಆನೆ ಮರಿಯನ್ನು ಸಾಕಾನೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಗಂಡು ಆನೆ ಮರಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಿಂದು, ತುಳಿದು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ದಿ. ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಎಂಬುವರು, ತಮ್ಮ ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಆನೆ ಮರಿಯು ತಿಂದು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ತಂಗಿದ್ದ ಮರಿಯಾನೆ ಸೆರೆ (ETV Bharat)

ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಂಪುರ ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ ಹಿರಣ್ಯ, ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಎಂಬ ಸಾಕಾನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಆನೆ ಮರಿಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಂಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಆನೆ ಮರಿಯನ್ನು ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಂಪುರ ಸಾಕಾನೆಗಳ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು. ಸಾಕಾನೆಗಳನ್ನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೆರೆಯಾದ ಮರಿಯಾನೆ, ವಿನಯವಂತನಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮರಿಯಾನೆಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡದೇ, ಸಾಕಾನೆಗಳ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಕಾನೆ ಮಾಡುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮರಿ ಆನೆಯು ಕಾಡಾನೆಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

baby-elephant-caught-eating-crop-and-staying-in-field-at-mysuru
ಸೆರೆಯಾದ ಮರಿಯಾನೆ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆಡಿಯಾಲ ಎಸಿಎಫ್ ಪರಮೇಶ್ ಅವರು, ''ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅಂದಾಜು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಗಂಡಾನೆ ಮರಿಯನ್ನು ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಂಪುರ ಆನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 25 ಸಾಕಾನೆಗಳಿದ್ದು, ಇದನ್ನೂ ಸೇರಿ 26 ಸಾಕಾನೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಮರಿ ಆನೆ ಓಡಾಟದಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು'' ಎಂದರು.

ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಬ್ರಾಣಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಡುಗನಹಂಕಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪದೇ ಪದೆ ಈ ಆನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಿತ್ತು. ತೋಟಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಡಕೆ, ತೆಂಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆ ಹಾಳುಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೈತರು ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

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TAGGED:

ಮೈಸೂರು ಮರಿ ಆನೆ ಸೆರೆ
MYSURU
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