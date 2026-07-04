ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಲ್ಲ: ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರು
ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಪೀಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಚನ್ನಸಿದ್ಧರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 4, 2026 at 4:46 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ : ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಯಾರು ಏನೇ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಧುರೀಣರು ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೇನೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಾಯಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು, ನಮ್ಮವರನ್ನೇ ನಾವು ತುಳಿಯುವಂತಹ, ಕಾಲೆಳೆಯುವಂತದ್ದು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಪೀಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಚನ್ನಸಿದ್ಧರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಬಿಎಸ್ವೈ ಹಾಗೂ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸದ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಲಿದೆ, ರೈತರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು : ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಮಾತಾಡುವೆ. ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು. ಜನರ ದೇಣಿಗೆ ಮೇಲೆಯೇ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಾತಿ ಸರ್ವೇ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಅನುದಾನ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಜಾತಿ ಆಧರಿಸಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವುದು ಇರಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾತಿಗಣತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾತಿಗಣತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪರಂಪರೆಯ ಮಠಾಧೀಶರು ಸೇರಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಬರೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಪಂಗಡಗಳು ಒಂದೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ. ಪಂಚಪೀಠಾಧೀಶರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೀಠಾಧೀಶರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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