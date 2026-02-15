'ಪಕ್ಷ ಜತೆಗಿದೆ, ಆತಂಕ ಬೇಡ': ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ
ಬಿಕ್ಲು ಶಿವು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
Published : February 15, 2026 at 3:28 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಕ್ಲು ಶಿವು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು ಅವರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಬೈರತಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ವರ್ತೂರು ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಜತೆಗಿದ್ದರು. ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬೈರತಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಾಗು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಬೈರತಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, "ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ತಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮೇಲೆ 30-40 ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬಸವರಾಜ್ ಕುಟುಂಬದ ಜತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಕ್ಷವೂ ಅವರೊಂದಿಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಲೀಗಲ್ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವಾಗ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದವರು. ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದವರು. ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆತಂಕಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜತೆಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಅವರು ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತೋರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲ. ಯಾರೂ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾರೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಆತಂಕ ಪಡುವುದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಭಾರತೀನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ 5ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ವೇಳೆ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಸವರಾಜ್ರನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲು 9 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸಿಐಡಿ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದವು. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
