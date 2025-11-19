ETV Bharat / state

ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಅಟಲ್ ವಿರಾಸತ್': ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಭಾಗಿ

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಅಟಲ್​​ ವಿರಾಸತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಅಟಲ್​​ ವಿರಾಸತ್ ಪುತ್ತೂರು dakshina kannada ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ bjp
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 19, 2025 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪುತ್ತೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್​ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಟಲ್ ವಿರಾಸತ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಪುತ್ತೂರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಟಲ್ ವಿರಾಸತ್ ನಡೆಯಿತು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದ ಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಸಂಸದ ಕ್ಯಾ.ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜ ಅವರೂ ಕೂಡಾ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಪುತ್ತೂರಿನ 'ಅಟಲ್ ವಿರಾಸತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಭಾಷಣ. (ETV Bharat)

ಬಳಿಕ ಅಟಲ್​​ ವಿರಾಸತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, "ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಕರಾವಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ 103 ವರ್ಷದ ವೃದ್ದ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ವಿರಾಸತ್ ನಡೀತಿದೆ" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಅಟಲ್​​ ವಿರಾಸತ್ ಪುತ್ತೂರು dakshina kannada ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ bjp
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು. (ETV Bharat)

"ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಟಲ್ ಜೀಯಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತನು-ಮನ-ಧನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮರೆತು, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ವೈಮನಸ್ಸು ಮರೆತು ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಅಟಲ್​​ ವಿರಾಸತ್ ಪುತ್ತೂರು dakshina kannada ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ bjp
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ. (ETV Bharat)

"ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬುಡಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ‌ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರನ್ನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿದರೂ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬದುಕಿದ್ದೂ ಸತ್ತಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ದೇವಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು, ಬಿಜೆಪಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಪುತ್ತೂರು, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ನಗರಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಬಿ., ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ ಉಜಿರೆಮಾರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾರ್ಥ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೋಸದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ನಾನೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ: ಸಂತೋಷ್​ ಲಾಡ್

TAGGED:

ಅಟಲ್​​ ವಿರಾಸತ್ ಪುತ್ತೂರು
DAKSHINA KANNADA
ವಿಜಯೇಂದ್ರ
BJP
VIJAYENDRA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಹದಿನೈದು ದಿನದವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡೆಸೋಂಪು ನೀರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ: ವೈದ್ಯರ ಮಾತು

ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು TRAI ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ, 60 ದಿನಗಳ ಗಡುವು!

20 ರೂಗೆ 200 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​! ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೇಕಿಲ್ಲ: 10 ನಿಮಿಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.