ಜನಸೇವೆ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರೈತ ಪರ ರಾಜಕಾರಣಿ: ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ

ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಬಿಎಸ್​ವೈ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆಯ ಕುರಿತು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

B S Yediyurappa worked for people and state development says Amit Shah
ಬಿಎಸ್​ವೈ ರಾಜಕೀಯ ಕುರಿತು ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಬಣ್ಣನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 9, 2026 at 9:00 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ/ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ದುಡಿದರು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.

ಶನಿವಾರ ಕೋಟೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ವಿಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಧ್ವನಿ ನಡಿಯಲ್ಲ. ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೂಗಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತ ಕೀ ಜೈ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬಿಎಸ್​ವೈ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ರೈತ ನಾಯಕರೂ ಹೌದು. 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಡವರ, ರೈತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ್ ಮಾತೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಜೀವಿಸುವ ದೇಶದ ಜನ್ರೀಗೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದಿನ. ನಾವು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು 2014 ದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂತಹದು ಎಂದರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ನೋಡದೇ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪೋಷಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡ್ತಿವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. ಹೆದರಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮೋದಿ ಇದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದರು.

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು (ETV Bharat)

ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಹೈದರಾಲಿಯನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಓಡಿಸಿದ್ದು ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮದ ಸಂಕೇತ, ವೀರ ನಾರಿ ಓಬವ್ವಳು ಹೈದರಾಲಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿದ್ದಳು, ಅ ಓಬವ್ವಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜನಸೇವೆಯೇ ದೇವರ ಸೇವೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ದುಡಿದರು. ಅಕ್ಕಿ ಮಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು 4 ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬೆಳೆದರು. ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾದ್ರು, ಅವರ ಜೀವನ ಎಸಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಫೈಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು. ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು.‌ ಸಾವಿರಾರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿ ರೈತ ನಾಯಕರಾದ್ರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಪಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಡೈರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಾ ತಿಳಿಸಿದರು.‌

BSY COMPLETES 50 YEARS IN POLITICS
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಳೆಸುವ ತಾಕತ್ತು ಬಿಎಸ್​ವೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ತಾಕತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದುವರೆಯಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮೊದಲ ‌ಬಾರಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ, ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪಕ್ಷದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರು. 2008ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಇವರು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರು ಅನ್ನದಾತರ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದು ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಬಿಎಸ್​ವೈ ರಾಜಕೀಯ ಕುರಿತು ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಬಣ್ಣನೆ (ETV Bharat)

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ- ಬಿ ವೈ‌ ವಿಜಯೇಂದ್ರ: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಪುತ್ರ ಬಿ ವೈ‌ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ "ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜೀ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಚಾಣಕ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಮದಕರಿನಾಯಕ, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವಳ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಈ ಮಾತು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು, 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರೈತರ, ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್​ ಎಂದು ಜನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ, ಅವರು ರೈತರ ಧ್ವನಿಯಾಗಲು, ಬಡವರ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂದರು.

ಬಿಎಸ್​ವೈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕುರಿತು ಪುತ್ರ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿದರು (ETV Bharat)

ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂದರು. ಅವರು ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವನು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಬಂದ್ರು ಸಹ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ನಡೆದ್ರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೈತರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಗಾಲು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.‌

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ (ETV Bharat)

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿದೆ-ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ; ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ "ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಜನ್ರೀಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಿ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಬಗರ್​ಹುಕುಂ ಸಾಗುವವಳಿದಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಹೋರಾಟದ ಹೊಸ ಕಿಚ್ಚು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಂತವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಅವರು ನಿಂತಲ್ಲಿ, ಕುಂತಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು. ಯಾರು ಕಠಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಜನನಾಯಕ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಎಸ್​ವೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಗೇರಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ, ನಿರ್ಮಲನಾನಂದ ಶ್ರೀ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ (ETV Bharat)

ಜೀತಮುಕ್ತ ಮಾಡಿದವರು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ- ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ: ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ "ಮದಕರಿ ನಾಯಕನ ನಾಡು, ಒನಕೆ ಓಬವ್ವನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೂಕನಕೆರೆಯಿಂದ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ತನಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಾಜಕಾರಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ, ರಾಜಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವ ಅಂಗಳ. ಜನ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಅವರು, ಜೀತದಾಳಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಬಿಎಸ್​ವೈ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜೀತಮುಕ್ತ ಮಾಡಿದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆ. ಇಮೇಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕುಳಿತು ಸಂಜೆ ತನಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿಸಿದವರು.

ಇನ್ನು, ಕರಸೇವೆ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಚಳವಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ‌ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿದಿದ್ದು ಕಣ್ಣಮುಂದಿದೆ. ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಖಾವಿಧಾರಿಗಳು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿದರು (ETV Bharat)

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ-ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ : ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ "ಬಡವರ ಮನೆ ಮನದಲ್ಲಿ, ದೀನ ದಲಿತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ವಾಣಿವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ಐದು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ನೀಡಿದ ಭಗೀರಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ವಿಜಯಪುರ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್​ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ, ಉಬ್ರಾಣಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನೀಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರ. ರೈತರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಿಎಸ್​ವೈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು (ETV Bharat)

ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಜನ್ರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ್ರೇ ಏನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್​ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಈ ಜನಸಾಗರ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್​ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ರಾಜ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ನೈತಿಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಜನನಾಯಕ. ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 63 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಜನನಾಯಕ. ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ನೂರು ಕಾಲ ಬಾಳಲಿ. ಅವರ ಹಡಗು ಮುಳುಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ, ಎಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಅ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹರಿದುಬರಲಿ ಎಂದರು.

