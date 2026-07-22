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30 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ 1 ಶೌಚಾಲಯ! ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಸಮೀಕ್ಷೆ- ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ- ಬಿ ಪ್ಯಾಕ್​ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಅಂಶಗಳೇನು?

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ಬಿ-ಪ್ಯಾಕ್​ ತಂಡದಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 22, 2026 at 6:44 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ (B.PAC) ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತು 1 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೊಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಸ್ಥಿತಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಸ್ಥಿತಿ (EVT Bharat)

ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ B.PACನ B.CLIP ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(GBA)ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 142 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಬಳಕೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 1.4 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 800 ರಿಂದ 900 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 479 ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಿಬಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. 25ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಸ್ಥಿತಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಸ್ಥಿತಿ (EVT Bharat)

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 37 ಶೌಚಾಲಯಗಳು (ಶೇ.26) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್​ ಆಗಿವೆ. 105 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 6 ಮಾತ್ರ 'ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛ' ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿವೆ. ಸುಮಾರು 58 ಪ್ರತಿಶತ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಕೇವಲ 56 ಪ್ರತಿಶತ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೇವಲ 9 ಶೌಚಾಲಯಗಳು ರ್ಯಾಂಪ್​ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಉಳಿದ ಶೇ.94ರಷ್ಟು ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಅಂಗವಿಕಲರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿವೆ. ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಸೋಪ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್‌ಬಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇರ್‌ಟೇಕರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಿ-ಪ್ಯಾಕ್​ ಸಂಯೋಜಕ ಮಂಜುನಾಥ್, "ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಂಭೀರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆಡವಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಗತಿಕ ನಗರವೆಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಕ್ಷಣದ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಗರದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೊಸ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯವು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಲ್ಲ, ಮೂಲಭೂತ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಸ್ಥಿತಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಸ್ಥಿತಿ (EVT Bharat)

"ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಜಿಬಿಎ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಿಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯದ ಬಿ-ಪ್ಯಾಕ್​ ಸದಸ್ಯೆ ವೆನಿಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸುವಂತೆ, "ಅನೇಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ, ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಇಂತಹ ಕಳಪೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಇವುಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಪದೇ ಪದೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಏನೊಂದೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ."

ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದ ಆಯೇಷಾ ಸುಲ್ತಾನ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಕಳಪೆ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ, "ಹಲವು ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್‌ಗಳಂತಿವೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಬೇಕು" ಎಂದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಸ್ಥಿತಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಸ್ಥಿತಿ (EVT Bharat)

ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ದೀಪಿಕಾ ಬಸವನಗುಡಿ, "ಮೊಬೈಲ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೀಗ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿರುವ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಸತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಂಡಿಸಿ, "ಸ್ವಚ್ಛ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಬಳಕೆಯು ಘನತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಬಂದ್​ ಆಗಿರುವ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಲು 30 ದಿನಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ, ಜಿಬಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೋಶ ರಚನೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಒಪ್ಪಂದ, ಪ್ರತಿ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು, ಬೆಳಕು, ಸೋಪ್, ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್-ಅಂತರ್ಗತ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್‌ಜಿಒಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮುದಾಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕೇರ್​​ಟೇಕರ್​ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಸ್ಥಿತಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯದ ಸ್ಥಿತಿ (EVT Bharat)

ಬಿ-ಪ್ಯಾಕ್​ ಬಿ-ಕ್ಲಿಪ್​ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಜಿಬಿಎ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ಪಿಪಿಪಿ)ದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಧುನಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಬಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಇರಬೇಕು" ಎಂದರು.

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TAGGED:

B PAC
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ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ
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