ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಘರ್ಷಣೆ: ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ - ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಸವಾಲು, ಪ್ರತಿಸವಾಲು

ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಭೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ನಡುವೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆಯಿತು.

BALLARI CLASH
ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 30, 2026 at 6:00 PM IST

3 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಸವಾಲು ಪ್ರತಿಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು.‌

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಮೇಲಿನ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ, ಕೆಲವು ಅಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನತೆಯ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.‌

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬ್ಯಾನರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ‌ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಾಟೆ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಾಟೆ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ.‌ ದುರಾಡಳಿತ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತೀವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಕರಾರು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಮುಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿ ಹೊಡಿತೇವೆ ಅಂತ ರಾಮುಲು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಘರ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ದುಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವೇನು ಇಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತೀರ. ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಸಂಬಧವೇನಿಲ್ಲ.‌ ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ. ಅವರನ್ನು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಹುಡುಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ‌ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಹುಡುಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಏನು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ನೂರು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದರೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಆಗಲ್ಲ: ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮುಲು‌ ಹುಡುಕಿ‌ ಹುಡುಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಹುಡುಕಿ‌ತರುತ್ತೇವೆ ಅಂದಿದ್ದು. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಬೇಡ. ರಾಮುಲು ಯಾವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಯಾ ಎಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ?. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕ. ನೀನು ನೂರು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದರೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಸೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಸವಾಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರೋ ಬ್ಯಾನರ್ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದು ಬಿಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವೂ ಇರುತ್ತದೆ‌. ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗಳನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತೀರಾ, ಸೋಲಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯ: ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ನನ್ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ವೈ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​​ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಕುರಿತ ವಂದನಾನಿರ್ಣಯದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸತೀಶ್, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜ.1ರಂದು ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ತಗುಲಿ ಓರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ವೇಳೆ, ಶಾಸಕರ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಜಗ್ಗಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಶಾಸಕರು ನನ್ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮನವಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಕೂಡದೆಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು?, ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಗೊಳಿಸಲು ಅನುದಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿರೋಧಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮುಂದಾದರೆ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಾಟೆ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದೇ ಎಸ್​ಪಿಯನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಎಸ್​​ಪಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಸಕರು ಸುಪ್ರೀಂ ಇದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಜೂಜಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಓಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇರುವ ಪಿಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಎಸ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

B NAGENDRA
JANARDHANA REDDY
BENGALURU
ASSEMBLY SESSION
BALLARI CLASH

