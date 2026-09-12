ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆ ಮಾವುತರಿಗೆ, ಕಾವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ರತಿದಿನ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರಂತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ವೈದ್ಯರು ಗಜಪಡೆ ಮಾವುತರಿಗೆ, ಕಾವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 12, 2026 at 12:37 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಗಜಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮಾವುತರ ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಜಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾವುತರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಈ ಪಂಚಕರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೀಗಿದೆ.
ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಜಪಡೆಗೆ ತಾಲೀಮು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ನಿತ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಗಜಪಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾವುತರು, ಕಾವಾಡಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಷನ್ ನೀಡದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅರಮನೆ ಆವರಣದ ಜಯ ಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರಂತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸುವ ಗಜಪಡೆಯ ಮಾವುತರು ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗಳು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಂಡಿನೋವು, ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಜೊತೆಗೆ ಜರ್ಮರೋಗ, ಸಂಧಿವಾತ, ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೆದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಔಷಧವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು?: ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಂಚಕರ್ಮ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವ ದ್ರಾವಣ, ಚೂರ್ಣ, ಪೌಡರ್, ಹೆಡ್ ಮಸಾಜ್, ನೋವು ನಿವಾರಕ ತೈಲ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾವುತರು, ಕಾವಾಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ರೇಣುಕಾ ದೇವಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 14 ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಯತೀಶ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾವುತರು, ಕಾವಾಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಚಿಕತ್ಸಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಾಡಿನ ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಸಹ ನಾಡಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
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