ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸವಾಲಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಮತೋಲನದ ಪರಿಹಾರ: ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗೆಹ್ಲೋಟ್
WHO ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಯಾಪಚಯ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೈಸೂರು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದವು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಸಮತೋಲನದ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ, ಆಯುರ್ವೇದವು ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶ್ವ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂಯೋಜನಂ-2025, ಮೆಟಾಬೋಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಪಂಚಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಅದು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಔಷಧದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯುರ್ವೇದವು "ಸ್ವಸ್ಥಸ್ಯ ಸ್ವಸ್ಥ ರಕ್ಷಣಾಮ್" ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ಔಷಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚರಕರನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಖೆಯ ಜನಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಚರಕ ಸಂಹಿತವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ರೋಗ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ತತ್ವಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು "ರೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ" ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು” ಎಂದರು.
“ಆಚಾರ್ಯ ಸುಶ್ರುತ ಅವರನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ "ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ" ನೇತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮೂಳೆಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ದಂತವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು "ಆಹರ್ಶುದ್ಧೌ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಃ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ - ಅಂದರೆ, ಆಹಾರದ ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದು ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದರು.
“ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂದೋಲನ ಮತ್ತು ಈಟ್ ರೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
“ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ವಿಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
“ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಚಯಾಪಚಯ(ಮೆಟಾಬೋಲಿಕ್) ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು - ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್, ಬಯೋಮಾರ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, AI-ಆಧಾರಿತ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಖರ ಔಷಧ - ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಇಂದಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದ್ರೋಗ - ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಯಾಪಚಯ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. "ಮಧುಮೇಹ ರಾಜಧಾನಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವು ಈ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವರಾಹಮಿಹಿರ್, ಪ್ರೊ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಿ. ಭಟ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸುಧಾರಿತ ವೇದಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಸ್ ವ್ಯಾಸ ಬೆಂಗಳೂರು, ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ. ಭಾಷ್ಯಂ ಸ್ವಾಮಿ, ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಶರಣಪ್ಪ ವಿ.ಹಲ್ಸೆ, ಡಾ. ಬಿ.ಸಿ. ಭಗವಾನ್, ಕುಲಪತಿಗಳು, ಆರ್ಜಿಯುಎಚ್ಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
