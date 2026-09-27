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50 ದಿನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ಅಯೋಗ್ಯ-2: ಮೈಸೂರಿನ ಲೀಡೋ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

ನಟ ಸತೀಶ್​​ ನಿನಾಸಂ, ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್​ ನಟನೆಯ ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಚಿತ್ರ 50 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಕೇಕ್​ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಲಾಯಿತು.

MYSURU ಮೈಸೂರು ಲೀಡೋ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಸತೀಶ್​ ನಿನಾಸಂ
ಕೇಕ್​ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 27, 2026 at 9:11 AM IST

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ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಲೀಡೋ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಚಿತ್ರ 50 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್​​​​​​​ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್​​. ಮಹೇಶ್​​​ ಕುಮಾರ್​​​ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೀಡೋ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಹಾರ ಹಾಕಿ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಬೃಹತ್​​​ ಕೇಕ್​​ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ 50ರ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಯಕ ನಟ ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್, "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೂ ಮೈಸೂರಿನ ಜನತೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವಾರ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಳಿಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 50 ದಿನಗಳ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಜನರನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಅಯೋಗ್ಯ 3 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇದೇ ತಂಡವನ್ನು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೊಸದೊಂದು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮೈಸೂರಿನ ಜನತೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ಮಹೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಮಾತನಾಡಿ, "27ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ 50ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ಕನ್ನಡದ ಜನತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮುನ್ನೇಗೌಡ ನನ್ನ ನಂಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅಯೋಗ್ಯ 3ಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದ ರವಿಚಂದ್ರನ್‌, ನಟಿ ರಚಿತ ರಾಮ್‌, ಸಾಧುಕೋಕಿಲ ಸೇರಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಥೆಯೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರತಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತಸದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಹೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಹಾಗೂ ನಟರಾದ ಸತೀಶ್‌ ನಿನಾಸಂ ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ನಟ ಗಿರೀಶ್ ಶಿವಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತೀಶ್​ ನೀನಾಸಂ, ರಚಿತಾ ರಾಮ್ 'ಅಯೋಗ್ಯ 2' ಶೂಟಿಂಗ್​ ಕಂಪ್ಲೀಟ್: ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

TAGGED:

MYSURU
ಮೈಸೂರು ಲೀಡೋ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ
ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾ
ನಟ ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್​
AYOGYA 2 CELEBRATION

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