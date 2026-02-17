ETV Bharat / state

ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು: ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಬಲರಾಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ಸಚಿವ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ (MB Patil X Account)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 17, 2026 at 9:31 AM IST

ವಿಜಯಪುರ: ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ‌ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ‌ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯಪುರದ ಯುವಕ ಬಲರಾಮ‌ ಕೃಷ್ಣಾ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತಲುಪಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಲರಾಮನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆತನ‌ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ, ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳ ಸಹಿತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ‌ ಜೀವ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ಮೇಲೆ‌ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜೀವ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ‌ ಅಂಗಾಂಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕು. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಡ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವೆ. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಅಭಿಯಾನ‌ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ, ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿಗಳು, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳು, ಚರ್ಮ, ಎಲುಬುಗಳು, ಹೃದಯದ ವಾಲ್​ಗಳು, ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ‌ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಲರಾಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಎಲ್​ಡಿಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಲರಾಮನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ: ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಘಟನೆ

