ಮಾನವ, ಪ್ರಾಣಿ - ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಂಜಾ ದಾರ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ, 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
ಮಾನವ, ಪ್ರಾಣಿ - ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿಷೇಧಿತ ಮಾಂಜಾ ದಾರದ ಕುರಿತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 26, 2026 at 4:06 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮಾನವರು, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿರುವ ನಿಷೇಧಿತ ಮಾಂಜಾ ದಾರದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವನ್ಯಜೀವಿ, ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸರೀಸೃಪ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಎಆರ್ಆರ್ಸಿ) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಾಂಜಾ ದಾರದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಆರ್ಆರ್ಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮಾಂಜಾ ದಾರವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.
ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾರಕವಾದ ಮಾಂಜಾ ದಾರ: ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹರಿತವಾಗಿರುವ ಮಾಂಜಾ ದಾರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ದಾರವೂ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಹಾರಾಡುವಾಗ ದಾರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಒದ್ದಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳ ರೆಕ್ಕೆ, ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಆಳವಾದ ಗಾಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಂಜಾ ದಾರದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡದೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಜೀವಸಂಕುಲದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಾಂಜಾ ದಾರ ತೆರವು: ಎಆರ್ಆರ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜಯಂತಿ ಕಲ್ಲಂ ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ತಂಡವು ಭೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ, ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗಿಡ-ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಂಜಾ ದಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಂಜಾ ದಾರದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಂಜಾ ದಾರದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ದಾರವನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಜೀವಸಂಕುಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ: ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಂಜಾ ದಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಾಹುತಗಳ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಆರ್ಆರ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಈವರೆಗೆ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಮಾಂಜಾ ದಾರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮಾಂಜಾ ದಾರದ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ದಾರವನ್ನೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ವಾಹನ: ಮಾಂಜಾ ದಾರವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಶೇಷ ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಸಿಲುಕಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಈ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಾಹನವು ಸುಮಾರು 100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಂಜಾ ದಾರವನ್ನೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ: ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಂಜಾ ದಾರದ ಬಳಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಿರು ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಮಾಂಜಾ ದಾರದ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಬಳಸಿ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ: ಮಾಂಜಾ ದಾರವು ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಇತರರಿಗೂ ಅದರ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಮಾಂಜಾ ದಾರದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಜೀವಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಆರ್ಆರ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜಯಂತಿ ಕಲ್ಲಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಆರ್ಆರ್ಸಿ ಮಾಂಜಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ ಟೀಂ ಲೀಡರ್ ವಿಜಯ ಗೌಡ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮಾಂಜಾ ದಾರದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಪಟಕ್ಕೆ ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಬಳಕೆ ವಿರುದ್ದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಂಜಾ ದಾರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮಾಂಜಾ ದಾರದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವಳಿ ನಗರದ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಳಿ ಪಟ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಜಾಗೃತರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮಾಂಜಾ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ವಿಜಯ ಗೌಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
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