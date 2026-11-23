ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ದೋಷಿಗಳಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾನದಂಡ ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಹೆಸರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು.
Published : November 23, 2026 at 10:43 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿ, ಬೈದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಎಸಗಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿ.ಶ್ರೀಶಾನಂದ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯ ಪೀಠ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ ವಕೀಲರಿಗೆ (ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು) ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪೊಲೀಸರು ಸಮರ್ಪಕ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿರುವುದೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ದೋಷಪೂರಿತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಇದೇನಾ? ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ? ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ನೀನು ನಾಲಾಯಕ್ ಎಂದು ಬೈಯುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಳಪೆ/ದೋಷಪೂರಿತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೈದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಅಂತಹ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೇ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ ಇರುವ ಮಾನದಂಡ ಎಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ? ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ದೋಷಿಗಳಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವುದು. ಈ ಮಾನದಂಡ ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಹೆಸರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ-ಟೋಪಿ (ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ) ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದರು? ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು? ಎಂಬ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿತು.
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