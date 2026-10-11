ಹಾವೇರಿಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ: ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ
ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಳಗನಾಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : October 11, 2026 at 4:23 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾವೇರಿಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಗಳಗನಾಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣಿಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅಲೆಮಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವ, ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 20 ಜೋಪಡಿಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕ ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಓದುಗರ ಪುಸ್ತಕ ಪಡೆದು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಓದುವ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಳಗನಾಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಸುಮಾರು 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಫಲಕ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನಾದರು ಓದಿಸುವ ಹಂಬಲ: ಹಾವೇರಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಘದ ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಹಾಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪುಸ್ತಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾದರೂ ಶೆಟ್ಟಿ ಓದುಗರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಅಲೆದು ತಮ್ಮ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಪಡೆದು ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ದರ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವಂಚಿತರು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಕಲೆ ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅಲೆಮಾರಿ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಡಮಕ್ಕಳು ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು: ಹಾವೇರಿಯ ತರಳುಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯಾರದೋ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಜೋಪಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಡಿಸಲು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು, ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರು ಬಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲೆಮಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಗಿರುವುದು ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು.
ಈ ಗುಡಿಸಲಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪುಷ್ಪಾ ಶೆಲವಡಿಮಠ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾನು ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಸುಡುಗಾಡು ಸಿದ್ದರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಅವರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಬದುಕು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿದ್ದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹರಕುಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನಸ, ಸಾಹಿತಿ ಸತೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಎಸ್.ಆರ್.ಹಿರೇಮಠ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಅಕ್ಷರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಂದು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಗಾಂವ್ ವಿಭಾಗದ ಗಳಗನಾಥ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಕವಿಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಸಾಪ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ.ಬಿ.ಆಲದಕಟ್ಟಿ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನಸ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಜಾಗೃತಿ ಸಮತಿ ಮಾಡಿ, ಆ ಐದು ಜನರ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಯಾರು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ತೆರೆದರು ಎಂದರು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಶೀಲವಿದ್ದಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ದವನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 100 ರಿಂದ 150 ಪುಸ್ತಕ ನೀಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಗಳನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಬಳಗ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಟ್ಯೂಶನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಸಾಪ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದು ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಜನಾಂಗ ಇದು. ರೊಟ್ಟಿ ಸಹ ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹವರು ಈಗ ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಗಳಗನಾಥ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ. ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
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