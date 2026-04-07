ರಾತ್ರಿಯಾದ್ರು ಆಟೋ ಎಲ್ ಪಿಜಿಗಾಗಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೇ ಕ್ಯೂ; ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಎ. 9 ರಂದು ಆಟೋ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಕೊರತೆ ನಡುವೆ ಈಗ ಆಟೋ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಟೋ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ, ಚಾಲಕರ ಪರದಾಟ (ETV Bharat)
Published : April 7, 2026 at 7:40 PM IST

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಅಭಾವ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಹಗಲಾಗಲಿ, ರಾತ್ರಿಯಾಗಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಅಭಾವ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಡಿಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಸೂಪರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಆಟೋಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದವು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಗಳಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಟೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.

ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಅಳಲು, ಗ್ಯಾಸ್​ ಬಂಕ್​ ಮಾಲೀಕರು ಹೀಗಂತಾರೆ (ETV Bharat)

ಆಟೋ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮಿರ್ಜಾ, ನಾನು ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು: ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಲೋಡ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ಲೀಟರ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್, ಈಗ 80 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ, 450 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ದಿನ ಆಟೋ ಓಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೀಗ 450 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಎಲ್​ಪಿಜಿಗಾಗಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಆಟೋಗಳು (ETV Bharat)

ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಡಿಸೇಲ್​ಗೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಸೂಪರ್​ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್ ಗೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿದೆ. ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಬಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡ್ರೇ ಔಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಆಟೋಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನಲೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಹಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಚಾಲಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್​ಪಿಜಿಗಾಗಿ ಆಟೋಗಳ ಉದ್ದನೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಪ್​(AAP) ಆಟೋ ಯೂನಿಯನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯ್ಯುಬ್​ ಖಾನ್​, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಡ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್​ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇಂಧನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಕಷ್ಟ ಕೇಳದ ಇವರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತ? ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು.

ಆಪ್​(AAP) ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಯೂನಿಯನ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯ್ಯುಬ್​ ಖಾನ್​ರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (ETV Bharat)

ಯುದ್ಧದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಆಟೋ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಈವರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಥವಾ ದಾಳಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಯ್ಯುಬ್​ ಖಾನ್​ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನ ಆಗುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅವರು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಭೇಟಿ ಆಗುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಎಪ್ರಿಲ್​ 9 ರಂದು ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಯೂನಿಯನ್​ ನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದ್ದು, ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಂದೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಎಪ್ರಿಲ್​ 9 ರಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಡೇ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಟೋ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಖಾನ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವ ಕೆ ಹೆಚ್​ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇರಾನ್​ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್​ ಆಫ್​ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಡಿಯನ್​ ಆಯಿಲ್​ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್​ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಳಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಆಟೋಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಎರಡೂ ಇಂಧನ ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಅನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಎಲ್​ ಪಿಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ 43.5 ಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಟನ್​ ಇದ್ದು, ಎಪ್ರಿಲ್​ ನಲ್ಲಿ ಇದು 68 ಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಟನ್​ ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್​ ಪಿಜಿ ಆಟೋಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಸಿಎನ್​ ಜಿ ಆಟೋಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

