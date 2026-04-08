ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ; ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ
ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಟೋ ಚಾಲಕರನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಚಾಲಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 8, 2026 at 1:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಂಕ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತರೂ ಹಲವೆಡೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ದಿನದ ದುಡಿಮೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿಗೆ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಚಾಲಕರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 80/- ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವೆಡೆ 120/- ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೇ ಕಾದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಲೀಟರ್ಗೆ 90/- ರೂ. ಸಹ ಇದೆಯಾದರೂ, ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ದರ ನೋಡಿ ನಾವು ಬಂಕ್ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ.? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಚಾಲಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಬಂಕ್ಗಳು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ತುಂಬಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಪೂರೈಸದಿರುವುದು ಸಹ ಚಾಲಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ನಂಥಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದಂತೆ ಈಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಕಷ್ಟ ಅರಿತು ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲ ಚಾಲಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಪಿಜಿ ತುಂಬಿಸಲು ಕೊಡಬೇಕು, ಹೀಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸೋಮು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸುಬ್ಬು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತಾ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ 240 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಬಡವರು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸುರೇಶ್.
ಫೆಬ್ರುವರಿ 28 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಜೀವನದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಇಂಧನದ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಗಿರುವುದು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
