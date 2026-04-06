ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಬಂಕ್​ ಆರಂಭ: ದರ ನೋಡಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸುವುದೇ ಬೇಡೆವೆಂದ ಚಾಲಕರು!​​

ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಬಂಕ್ ಏನೋ ಓಪನ್​ ಆಗಿದೆ. ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಶಾಕ್​ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಕೆಲ ಚಾಲಕರು ಪೆಟ್ರೋಲ್​ನತ್ತ ನಡೆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರೂ ಆಟೋವನ್ನು ಸೈಡಿಗಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಬಂಕ್​ ರೀ ಓಪನ್​
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 6, 2026 at 7:33 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್​​ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗಿದ್ದ ಹಾವೇರಿ ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಬಂಕ್​ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂಕ್ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಂಕ್‌ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉತ್ಸುಕರಾದ ಅಟೋ ಚಾಲಕರು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ನಂತರ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲೀಟರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 90 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲೀಟರ್ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬಂಕ್ ಇದೀಗ ಲೀಟರ್​ಗೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಗೊಣಗುತ್ತಿಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಅಂತಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳತ್ತ ಹೋದರು.

ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಹೇಳಿಕೆ

ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳುವವರು ಯಾರು? ಬಂಕ್​ಗೆ ಬಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ದರ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 120 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಬಂಕ್‌ಗೆ ಬಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದಿನ ಆಟೋದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಎಂದು ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕ ರಾಜು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ನತ್ತ ನಡೆದ ಕೆಲ ಚಾಲಕರು

ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್​​​ ಇರಾನ್​​​ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್​ಗೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತಾ 20 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. 140 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋ 18 ರಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತದೆ.

ಆಟೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಮ್ಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲಾ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು. ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರಂತರ ದರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಹೆಣಗಾಟ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು.

ಆಟೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಚಾಲಕರು: ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಕೆಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಇದ್ಯಾವುದರ ಗೊಡವೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಆಟೋ ಓಡಿಸುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಸೈಡ್​ಗೆ ಆಟೋ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಕಳಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಶಾಲೆಗಳು ರಜೆ ನೀಡುವುದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ದುಬಾರಿ ಕಾಲ ಇಂತದ್ದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟೋ ಓಡಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯಬೇಕಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಾಲಕ ಸಲೀಮ್. ನಮಗೂ ಮಕ್ಕಳಿವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧ ತಾಯಿ - ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು.

