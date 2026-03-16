ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ ಆಟೋಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್

ಆಟೋಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯೂ ನಿಂತ ಪರಿಣಾಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ.

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ ಆಟೋಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 16, 2026 at 2:49 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೀರಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ಗಟ್ಟಲೆ ನೂರಾರು ಆಟೋಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಆಟೋಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯೂ ನಿಂತ ಪರಿಣಾಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ ಆಟೋಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ (ETV Bharat)

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ನಲ್ಲೂರ್ ಗೇಟ್​ನಲ್ಲಿರೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ನೂರಾರು ಆಟೋಗಳು ನಿಂತು ಗ್ಯಾಸ್​ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡವು. ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಲು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಪರದಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ನಗರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ಡೀಲರ್​ಗಳಿದ್ದು, ಮೂರು ಜನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೀಲರ್​​ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳನ್ನು ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12,716 ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್​ಗಳಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 9,000 ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಜನರು 25 ದಿನದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3000 ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳಿವೆ. 5 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸುಮಾರು 400 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 1,442 ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳಿವೆ. ಈ ವಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೆಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳನ್ನು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಡದಂತೆ ನಾವು ನಿಗಾವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆ, ಜೈಲು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಎಲ್ಲಾ ಡೀಲರ್ಸ್​​ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್​ಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಮಾರಾಟವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ: ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಂದ್

